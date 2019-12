Je klus goed plannen

Eerst de muren stuken of eerst de vloer leggen? Wat is handiger? Met een goede planning voorkom je tegenvallers, zoals een nieuwe trap vol verfspetters of een inbouwkast die niet blijkt te passen. Lees hoe je een effectieve klusplanning maakt, waarmee je de klussen in de juiste volgorde afwerkt en achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Indeling

Denk eerst na over de indeling van je huis. Waar komen de lichtpunten, de leidingen en de radiatoren? Hoe zit het met de vloeren en eventuele vloerverwarming? En moet de bestaande ondervloer worden gesloopt? Bepaal aan het begin van je verbouwing of je bepaalde muren wilt verplaatsen of doorbreken.

Duurzame maatregelen

Ook over isolatiemaatregelen, zoals het plaatsen dubbel glas, kun je het best zo vroeg mogelijk nadenken. De overheid heeft diverse subsidieregelingen om isolatieklussen financieel aantrekkelijker te maken voor huiseigenaren. Zo is er het Nationaal Energiebespaarfonds, waarmee huiseigenaren energiebesparende maatregelen kunnen financieren, zoals een nieuwe hr-ketel of zonneboiler.

Grote klussen eerst

Vervolgens kun je grote klussen, zoals het plaatsen of verbouwen van de badkamer of keuken uitvoeren. Deze klussen blijken in de praktijk vaak duurder uit te vallen dan begroot. Houd er dus rekening mee dat er extra kosten bij kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan oude loden leidingen die vervangen moeten worden.

Ook interessant: onderhandelen met een keuken- of badkamerverkoper.

Stuccen en schilderen

Het is verstandig om het stuccen en schilderen op te pakken voor je de vloer legt, maar in de praktijk is dat niet altijd haalbaar. Zorg voor voldoende afdekzeil of stucloper als je pas kunt stuccen en schilderen nadat de vloer is gelegd. Verder is het slim om in je klusplanning rekening te houden met vragen als:

Hoe lang moet het stucwerk drogen?

Breng je na het stuccen een droger aan in de ruimte?

Na hoeveel tijd is het stucwerk overschilderbaar?

Vergeet ook niet de mogelijkheden voor glasvezelbehang. Dit wordt met name op plafonds steeds vaker gebruikt en heeft hetzelfde visuele eindresultaat als stucwerk, maar is een stuk goedkoper.

Ook interessant: een goede schilder of klusjesman vinden.

Trap aan het einde

Wil je een nieuwe trap plaatsen of de trap opknappen? Doe dit dan aan het eind van de verbouwing. Zo loopt de trap geen schade op tijdens de andere klussen.

Nogmaals opmeten

Zorg ervoor dat je het opmeten pas doet als de vloer is gelegd en het stucwerk klaar is. Dit kan in de uiteindelijke afmetingen nog centimeters schelen, waardoor je in de problemen kunt komen met het plaatsen van bijvoorbeeld kasten of een keukenblad.

Verbouwing uitbesteden

Wanneer je besluit je verbouwing aan een vakman uit te besteden, is het belangrijk om tijdens het offertetraject goed te vragen naar extra kosten die bij de totaalprijs kunnen komen. Omschrijf je klus zo specifiek mogelijk, waar mogelijk met foto’s. Denk hierbij aan de periode waarin de klus moet worden uitgevoerd, afmetingen, type woning, de omschrijving van de gewenste materiaalsoorten, het aantal vierkante meters, de ondergrond en andere zaken die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht. Op die manier kan de vakman een zo nauwkeurig mogelijke richtprijs geven. Lees meer over offertes en het vinden van een goede aannemer.

