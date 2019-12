Wat is Ariel Actilift?

Geen vlekkentrucje zou nog nodig zijn met Ariel Actilift. Deze formule ontwart de vezels van kleding en maakt ze glad, zodat vuildeeltjes minder aan het weefsel hechten. Klopt dit?

Ariel lanceert regelmatig nieuwe formules en Actilift is de laatste ontwikkeling. Deze formule wordt toegepast in vloeibaar wasmiddel, waspoeder en tabletten voor bonte en witte was. Ook op Ariel Excel Gel.

Op de verpakkingen van Arielproducten met Actilift wordt aangegeven dat Actilift helpt vlekken te verwijderen en dat het helpt om het hechten van vlekken aan vezels te voorkomen. Vuil nestelt zich, volgens Ariel, graag tussen de vezels van textiel waardoor vlekken lastig te verwijderen zijn. Actilift maakt de vezels glad en ontwart ze, zodat vuil minder aan de kleding hecht en als het ware van kleding kan worden gelift tijdens het wassen. Actilift zou werken tegen het intrekken van vlekken, bij zowel bonte als witte was. Ook op lage temperaturen.

Resultaten zouden vanaf de eerste wasbeurt zichtbaar zijn, al is een optimaal effect na 4 tot 8 wasbeurten te bereiken.

Proef op de som

Om de werking van Actilift te testen zijn 9 vlekken gemaakt: roest, rode wijn, lippenstift, chocolademelk, chocolademousse, koffie, modder, pigment en gebruikte motorolie. Deze vlekken werden gemaakt op een stof die 3 keer met Ariel Actilift was gewassen en op een niet voorgewassen stof. Nadat de vlekken 24 waren ingedroogd werden de stoffen gewassen met Actilift met 3 kg ander wasgoed op een temperatuur van 30 °C. het wasprogramma duurde 95 minuten.

Krijgt Ariel Actilift de vlekken uit de was? Bekijk de testresultaten.

Let op: de genoemde prijs geldt voor Ariel Actilift Colour, maar er zijn diverse soorten Ariel wasmiddel te koop met Actilift. De prijs kan dus afwijken.

Testresultaat

Ariel Actilift zou ervoor zorgen dat vlekken zich minder snel aan kleding hecht: de vlekken kunnen daardoor tijdens het wassen als het ware van de kleding worden ‘gelift’. Het resultaat zou meteen merkbaar moeten zijn al is het resultaat optimaal na 4 tot 8 keer wassen met Actilift. Verwijdert Ariel Actilift vlekken inderdaad beter?

Onze Belgische collega’s testten Ariel Actilift door 9 vlekken te maken (roest, rode wijn, lippenstift, chocolademelk, chocolademousse, koffie, modder, pigment en gebruikte motorolie) op stof die 3 keer met Ariel Actilift werd voorgewassen en stof die niet was voorgewassen. De stoffen werden gewassen op 30 °C.

Testresultaat

Kort samengevat: het testresultaat is niet overtuigend. 4 van de 9 vlekken werden iets beter van de met Actilift voorgewassen stof verwijderd dan van de onbehandelde stof, namelijk gebruikte motorolie, modder, chocolademousse en chocolademelk. Het verschil was echter klein. Bij de overige vlekken was er geen verschil te zien in het wasresultaat tussen de voorbehandelde en onbehandelde stof. Roest en motorolie worden zowel op voorgewassen als onbehandelde stof maar nauwelijks verwijderd.

Actilift lijkt dus wel te werken, maar is niet overtuigend.