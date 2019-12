Eerste indruk|De Drymate is een droogrek waarbij je kleding droogt zonder het gebruik van knijpers. Is dat handig?

Wat is de Drymate?

De Drymate is een, naar eigen zeggen, revolutionair droogrek waarbij je kleding snel en kreukvrij droogt, zonder knijpers. Door de kleding in een klemsysteem te schuiven, zijn knijpers overbodig. Snel, simpel en solide, aldus Drymate.

Acht voordelen?

Drymate noemt zelf acht voordelen. Zo zijn er geen wasknijpers nodig, elke waslijn is in één handeling toegankelijk en het werkt volgens hen drie keer sneller. Ook geeft het naar eigen zeggen minder kreukels, de kleding is makkelijk op te vouwen bovenop het klemsysteem en het is vlak inklapbaar dus ruimtebesparend. Het is zowel voor binnen als buitengebruik, windvast en zeer stabiel.

Bedieningsgemak

Het losklikken van de buizen gaat prima, al blijkt snel dat er maar één hoogtestand is voor het droogrek. De kleding schuif je tussen het klemsysteem, en dan maar wachten tot het droog is. Broeken moeten onderaan de pijpen opgehangen worden, maar daar is het rek niet hoog genoeg voor. En dat terwijl het gaat om een broek van iemand die één meter 65 is. Het klemsysteem is vrij strak, wat, ondanks de uitspraak van Drymate, kans geeft op kreukels in de kleding. Inklappen van het systeem gaat makkelijk, als je weet hoe dit moet, en met het vastklikken van de buizen kun je de Drymate soepel weer opbergen.

Pluspunten

grote en duidelijk leesbare handleiding met foto's;

hoog droogrek, waardoor je ook lange handdoeken (dubbel gevouwen) op kunt hangen;

geen wasknijpers nodig. Dit is vooral een voordeel wanneer het rek buiten staat, waar het nogal winderig kan zijn;

is je kleding droog? Dan kan je het wasgoed gewoon op het droogrek opvouwen;

handig dat je het rek op kan vouwen;

€59,95 is een gemiddelde prijs voor een droogrek;

er zit vijf jaar garantie op de Drymate.

Minpunten

om het droogrek uit te klappen moet je de buizen losdrukken uit de vergrendeling. Het is alleen niet direct duidelijk waar de vergrendeling zit en waar je dus moet drukken;

het droogrek heeft maar één hoogtestand;

het plaatsen van het natte wasgoed in het klemsysteem trekt de kleding uit vorm. Grote kans dat de strijkbout erover moet, waardoor het eerder genoemde 'opvouw'-pluspunt vervalt;

de handleiding adviseert om broeken onderaan de pijpen op te hangen. Maar bij de gemiddelde Nederlander hangt de broek dan op de grond. Voor lange broeken is het advies ze aan de buitenkant over twee 'lijnen' te hangen. En dat kost droogruimte;

het rek neemt veel ruimte in beslag maar je kunt er niet veel kleding op kwijt. Een sok kun je met een knijper ophangen aan één punt van het droogrek, maar bij de Drymate schuif je al snel de hele breedte van de sok in het klemsysteem. En dat neemt meer ruimte in beslag dan een knijper van 1 bij 1 cm;

de was blijft langer nat daar waar het in het droogrek bevestigd zit;

als het rek vol hangt en je wilt het verplaatsen dan schuift het rek uit elkaar;

het systeem heeft een dwarsbalk in het onderstel. En dat zit in de weg waardoor de was niet helemaal vrij kan hangen;

het inschuiven kost best wat tijd, zeker bij kleine stuks kleding. Zeker niet drie keer sneller dan een gewoon droogrek;

lakens en grote badhanddoeken zijn onmogelijk om op te hangen.

Conclusie

De Drymate lijkt niet alleen maar voordelen te hebben ten opzichte van een regulier droogrek. Het beweert niet te kreuken doordat je de kleding vast kunt klemmen in het klemsysteem. Maar bij fijn wasgoed geeft dat juist kreukels en vouwen in het wasgoed.

Voor buitengebruik kan het handig zijn, wasknijpers zijn dan niet nodig. Voor binnengebruik heeft het geen toegevoegde waarde. Voor reguliere droogrekken zijn wasknijpers dan vaak ook overbodig