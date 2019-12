Eerste indruk|De Eco egg is een kunststof ei voor in de wasmachine. Je vult het ei met witte en zwarte bolletjes. Die bolletjes botsen tegen elkaar tijdens het wassen en zo ontstaat schuim dat je was moet reinigen.

Eco egg: review

Een schone was voor nog geen 9 cent per wasbeurt, dat klinkt goed. Maar wordt de was met de Eco egg ook daadwerkelijk schoon?

Conclusie

Bij onze test gingen vrijwel alle vlekken er het beste uit met Ariël wasmiddel. Alleen op inktvlek deden de 3 middelen - Ariël, Laundry Sheets en Eco egg - het allemaal even goed. Rode wijn, ketchup, jus en chocomelk gaan er bij de Laundry Sheets beter uit dan bij de Eco egg. Alleen de sinaasappel/mangosapvlek haalde de Eco egg beter uit de was dan de Laundry sheets. Hoewel je dus flink minder betaalt per wasbeurt, is het resultaat met het Eco egg ook flink minder dan met een gewoon wasmiddel.

In de handleiding

Voor we gaan wassen lezen we eerst de handleiding. Onmiddellijk valt op dat er nu 720 wasbeurten worden geclaimd, zit er meer in de verpakking? In dat geval zijn we nog geen 4 cent kwijt per wasbeurt. Dat klinkt goed, maar het duurt heel lang om te checken of hij zoveel wasbeurten mee gaat, dus dit nemen we voor nu maar even aan.

We moeten bij het eerste gebruik 3 zakjes witte bolletjes in het ei doen en 1 zakje zwarte bolletjes. Er zit 1 zakje met zwarte bolletjes bij en 12 zakjes met witte. Na ongeveer 72 wasbeurten wordt geadviseerd de witte bolletjes bij te vullen, de oude bolletjes zijn dan ongeveer gehalveerd in maat. De zwarte horen 720 wasbeurten mee te gaan.

We lezen nu toch dat hele delicate stoffen niet geschikt zijn voor de Eco egg, terwijl de claim in het filmpje was "zacht voor delicate stoffen en sterk tegen vet". Om het verwarrender te maken staat bij de meest gestelde vragen dat je "delicates", je ondergoed dus, wel in een wasnetje moet doen of, als ze je heel dierbaar zijn, je ze toch met de hand moet wassen.

De Eco egg test

We namen een nieuw wit T-shirt omdat de vlekken hierop het beste zichtbaar zijn. We wasten dat 1 keer voor. Daarna brachten we 16 verschillende vlekken aan: kers, aardbei, blauwe bes, rode wijn, ketchup, mosterd, spinazie, jus, inkt, fietssmeer, lippenstift, banaan, chocomelk, rooibosthee, verse jus met mango en rode kool. Die vlekken lieten we 2 dagen indrogen en daarna ging het de wasmachine in met een lading witte was. We vergeleken het resultaat met dat van de Laundry Sheets en Ariel die we precies zo'n zelfde T-shirt lieten wassen in eenzelfde wasmachine. Bij alle machines draaiden we hetzelfde 40-gradenprogramma.

Wat is de Eco egg?

Volgens Telsell een eenvoudige, economische en milieuvriendelijke manier om de was te doen. De Eco egg zou goed zijn voor 350 wasbeurten, dat is nog geen 9 cent per was. In de Eco egg zitten wasbolletjes. In het ei botsen deze bolletjes tijdens het wassen tegen elkaar waardoor een wasschuim ontstaat. Er zitten twee soorten bolletjes in. De zwarte bolletjes van tourmalijn zouden vuil los weken en de witte bolletjes zouden zuurstofmoleculen ioniseren waardoor vet voorzichtig uit de was wordt opgenomen. Een "eco excellent" resultaat, aldus Telsell.

Claims

De Eco egg is geschikt voor alle temperaturen, nou ja, bijna alle temperaturen dan, van koud tot 60 graden. Het ei claimt de meest hardnekkige vlekken te verwijderen. Andere claims zijn dat de Eco egg milieuvriendelijk is, geen schadelijke chemicaliën bevat, antiallergisch is en geschikt is voor de gevoelige huid. Het bevat geen bleek, voor witte en bonte was. Je kunt er mee op een lagere temperatuur wassen en zo bepaar je energie.

Deze laatste claims zijn kostbaar en tijdrovend om te onderzoeken. We hebben daarom voor deze eerste indruk alleen de claim dat de Eco egg alle vlekken verwijdert bekeken. Lees onze conclusies over de Eco egg.