De Ecowasbal is zeer eenvoudig in het gebruik. Je stopt hem zonder enige verdere voorbereiding met de vuile was in de wasmachinetrommel. Vervolgens voeg je via het zeepbakje 15 ml wasmiddel toe. Dat zou voldoende moeten zijn voor een ‘stralend schone was’. Volgens de Ecowasbalwebsite is het bij licht en normaal bevuilde was niet eens nodig om nog extra wasmiddel toe te voegen, maar wij testten hem wel met wasmiddel.

De test

Wij lieten de Ecowasbal meedraaien in een test wasmiddelen. We testten hem met het katoenprogramma op 40 °C, met Albert Heijn Kleur vloeibaar wasmiddel. Dit wasmiddel krijgt een goed oordeel voor schoonwassen in een eerdere wasmiddeltest.

We deden verschillende tests en vergeleken de wasresultaten met elkaar:

de Ecowasbal + 15 ml wasmiddel;

15 ml wasmiddel (zonder de Ecowasbal);

100% van de door de wasmiddelfabrikant aangeraden hoeveelheid wasmiddel (zonder de Ecowasbal). In dit geval komt dat neer op 67,5 ml wasmiddel.

Bij elke test draaiden we 3 complete wasbeurten.

Schoonwassen

Om de wasresultaten van de verschillende tests te beoordelen testten we de vlekverwijdering met twee soorten vlekken: fabrieksmatig gemaakte vlekken van verschillende vuilsoorten, en textiel met echte, 'verse' vlekken van onder andere jus, spinazie, chocola, rode wijn en zwarte bessen. De wasmiddelen zijn op dezelfde manier getest.

Wasresultaten

In de tests met 15 ml wasmiddel met en zonder de Ecowasbal maakt het voor de wasresultaten niets uit of er met de Ecowasbal werd gewassen: de wasresultaten zijn voor beide tests precies hetzelfde. Kortom: er is geen enkel effect aangetoond van de Ecowasbal op de verwijdering van vuil en vlekken.

Verder blijkt meteen dat de test met 100% van de aangeraden hoeveelheid wasmiddel veel betere wasresultaten oplevert dan die met 15 ml wasmiddel met en zonder de Ecowasbal. Wie erg vuile was heeft, kan dus beter wassen met de gewone hoeveelheid van een goed wasmiddel, dan met 15 ml en de Ecowasbal.

Ervaringen

Tegenover onze testuitslag staan vele verhalen van tevreden gebruikers van de Ecowasbal. Hoe is dat te rijmen met onze bevindingen? Het is mogelijk dat de was die deze mensen hebben, niet zo vuil is. Zulke was kun je ook prima wassen met wat minder wasmiddel. Dat is wel een positief effect van de Ecowasbal: hij kan consumenten stimuleren om minder wasmiddel te gebruiken. Maar onze test wijst uit dat je daarvoor dus niet de Ecowasbal nodig hebt.

Andere tests

Een andere verklaring voor goede ervaringen voor wassen met de Ecowasbal kan het effect van het wasmiddel zijn. Uit de wasmiddeltest blijkt dat er grote verschillen kunnen zitten tussen de wasresultaten van een goed en een slecht wasmiddel. Als je wast met 15 ml van een goed wasmiddel, kunnen de wasresultaten nog best behoorlijk zijn, of je nu in combinatie met de Ecowasbal wast of niet. De uitslagen van tests van de Ecowasbal zijn daardoor heel afhankelijk van het wasmiddel dat erbij wordt gebruikt.

Langetermijneffecten

In onze test zijn niet de langetermijneffecten van de Ecowasbal onderzocht, zoals het effect dat de wasbal heeft op kalkafzetting in de wasmachine en eventuele beschadigingen aan het textiel. Ook hebben we niet onderzocht in hoeverre de Ecowasbal vergrauwing (losgeweekt vuil dat teruggeslagen is op het wasgoed) en vergeling (heeft verschillende oorzaken) veroorzaakt, en de invloed die de bal heeft op de geur.

Conclusie

Bij deze test is geen effect aangetoond van de Ecowasbal op de wasresultaten. De wasresultaten van was gedraaid met de Ecowasbal en 15 ml wasmiddel waren precies hetzelfde als wanneer we alleen 15 ml wasmiddel gebruikten, zónder de Ecowasbal. Dat betekent niet dat de was met de Ecowasbal niet schoon wordt, maar dat je hetzelfde wasresultaat kunt bereiken met net zo weinig wasmiddel, zonder de Ecowasbal. Het goede nieuws is dat je blijkbaar niet altijd 100% van de volledige hoeveelheid wasmiddel nodig hebt voor een bevredigend wasresultaat. Het is in elk geval de moeite waard voor het milieu én uw portemonnee om het eens te proberen met minder wasmiddel en zonder de Ecowasbal.

Wat is de Ecowasbal?

De Ecowasbal is een kunststof bal gevuld met keramische deeltjes. Door de bal toe te voegen aan de vuile was in de wasmachine, heb je nog maar 15 ml wasmiddel nodig voor 'een stralend schone was'. De bal gaat vier jaar mee, dus dat is een forse besparing op het wasmiddel. We lieten de Ecowasbal meelopen met een test van wasmiddelen en onderzochten het effect van de groene wasbal.

Temperaturen

De Ecowasbal kan worden gebruikt bij alle wasprogramma’s en alle wastemperaturen tot en met 60 °C. Hij is geschikt voor alle textielsoorten, behalve kwetsbare stoffen zoals wol en zijde. Overigens staat elders op de website dat hij wel wol kan wassen.

Werking

Volgens de website heeft de Ecowasbal dezelfde werking en hetzelfde effect als wasmiddel. Als de keramische deeltjes in de wasbal in aanraking komen met water, ontstaan bepaalde ionen, doceert de website. Die ionen, zo gaat de website verder, verminderen de oppervlaktespanning van water en omringen het vuil en weken het los van de vezels. De zachtheid, elasticiteit en kleur blijven volgens de website behouden.

Claims

De Ecowasbal claimt onder andere:

bruikbaar zonder wasmiddel bij licht tot normaal vervuilde was;

vermindert het risico op huidallergie doordat minder wasmiddel wordt gebruikt;

is onschadelijk voor de wasmachine;

is bestand tegen hoge centrifugesnelheden.

In onze test onderzochten we alleen of het gebruik van de Ecowasbal invloed heeft op de wasresultaten.

Verkrijgbaarheid

De Ecowasbal is te bestellen via de Ecowasbalwebsite. Hij kost €25, plus €5,50 bestelkosten. De Ecowasbal is soms ook te koop via bepaalde energiebedrijven zoals Greenchoice en via besparingswebsites.

