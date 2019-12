Hotfill bij wasmachines

Wat is hotfill?

Bij hotfill sluit je de machine rechtstreeks aan op de warmwaterkraan. Daardoor was je zuiniger en sneller. In combinatie met een zonneboiler of warmtepomp kun je zelfs 40% energiekosten besparen. Dat is €10 tot €20 per jaar.

Een nadeel is dat je niet met koud water kunt wassen. Dit hangt af van de manier waarop de hotfill is geregeld. Een hotfill-voorschakelapparaat is een extra kastje dat de watertoevoer regelt. Hier kun je maar een beperkt aantal programma's instellen. Sommige voorschakelapparaten moet je bij elke wasbeurt aan- en uitzetten.

Helaas zijn er weinig wasmachines met een optie voor hotfill-aansluiting.

Hotfill aansluiten

Een wasmachine heeft maar 1 waterinlaat. Voor hotfill zijn er 2 nodig om de machine op een koud- en warmwaterkraan aan te sluiten.

Voor het aansluiten van een hotfill kun je kiezen uit een aantal opties:

een wasmachine kopen die geschikt is voor hotfill, met 2 aansluitingen . Dit soort wasmachines wordt bijvoorbeeld verkocht door Miele en Asko. Ze zijn vrij prijzig.

. Dit soort wasmachines wordt bijvoorbeeld verkocht door Miele en Asko. Ze zijn vrij prijzig. een thermostatisch ventiel monteren, zoals de mengkraan van een douche. Dit kost €50, met montage komt er zo'n €100 bij. Dat ventiel mengt het water tot de ingestelde temperatuur. Een nadeel is dat de wasmachine niet met koud water kan wassen en spoelen.

monteren, zoals de mengkraan van een douche. Dit kost €50, met montage komt er zo'n €100 bij. Dat ventiel mengt het water tot de ingestelde temperatuur. Een nadeel is dat de wasmachine niet met koud water kan wassen en spoelen. een voorschakelapparaat voor hotfill aanschaffen en plaatsen tussen de warmwaterkraan en de wasmachine. Dit kost minstens €220, met montage komt er zo'n €100 bij. Dit apparaat regelt de toevoer van koud, warm of heet water. Er zijn verschillende uitvoeringen: van een eenvoudig apparaat dat je niet kunt programmeren tot een uitgebreidere waarbij je meerdere wasprogramma's kunt programmeren. Deze apparaten koop je bij installatiebedrijven of via internet.

Waar moet je op letten?

Er moet een warmwaterleiding komen vanuit de ketel of boiler, of vanuit de warmwaterkraan in de keuken of badkamer. Meestal wordt deze aangelegd door een installateur. De leidingen van de warmwaterbron naar de wasmachine mogen niet langer zijn dan 10 meter. Aanlegkosten: €50 tot €100.

De temperatuur van de watertoevoer mag maximaal 60°C zijn.

Zorg dat de slang tussen de hotfill-wasmachine of het voorschakelapparaat en de toevoerkraan bestand is tegen hoge temperaturen.

Je hebt een koudwateraansluiting nodig voor inweken, spoelen en koude wasprogramma's.

