iDos Siemens

Eerste indruk|iDos is het automatische doseringssysteem op wasmachine van Siemens en Bosch. Zo'n automatisch doseringssysteem past de hoeveelheid wasmiddel aan op de hoeveelheid was zonder dat je er er iets voor hoeft te doen.

Zelf doseren net zo zorgvuldig

In eerdere testen naar dit soort systemen zagen we dat de machine goed doseert bij een volle trommel maar niet altijd juist doseerde met een kleinere was. En dat blijkt nu nog het geval. Door zelf zorgvuldig te doseren kun je net zoveel zuinig wassen als met een automatisch systeem. En zo bespaar je op de aankoopkosten, want modellen met een automatisch doseringsysteem zitten doorgaans in het hogere prijssegment.

Testresultaten

We hebben getest op katoen 80% belading, katoen 40% belading en synthetisch. Bij alle 3 de programma's hebben we 3 wassen gedraaid. De dosering van i-Dos is constant over de verschillende wasbeurten bij elk van de programma's maar de machine past de dosering niet voldoende aan bij een halve belading. De door de machine gekozen dosering komt overeen met de aanbevolen hoeveelheid door de wasmiddel fabrikant voor de volle belading maar niet voor de halfvolle belading.

Instellingen bij de test

Het i-Dos systeem is getest op de Siemens iQ800 iSensoric WMH6Y841NL. i-Dos werkt alleen met vloeibaar wasmiddel. We testen met Ariel Actilift. De keuze van het wasmiddel heeft natuurlijk ook effect op het schoonwassen. Met i-Dos zou je als gebruiker wasmiddel en daarmee ook water kunnen besparen. Als je namelijk te veel doseert dan moet de machine meer water gebruiken om te spoelen.

Wel belangrijk is te beseffen dat de automatische dosering alleen de hoeveelheid wasmiddel automatisch aanpast voor de hoeveelheid was. i-Dos past de dosering niet aan voor hoe vies de was is. Standaard staat de machine ingesteld op wasmiddel voor licht verontreinigd wasgoed en wasverzachter voor normaal wasgoed. Maar bij zwaar vervuild wasgoed kan je dus een andere instelling kiezen.

Overige specificaties

Wanneer er onvoldoende wasmiddel in de dosseerlade is geeft de machine een signaal op het display. Als i-Dos niet gebruikt kan worden verschijnt er een foutmelding op het display, maar je kunt dan altijd nog zelf wasmiddel toevoegen. De Siemens iQ800 iSensoric WMH6Y841NL is ook voorzien van Home Connect en een speciaal anti-vlekken programma dat 16 meest voorkomende vlekken te lijf moet kunnen gaan.

