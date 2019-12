Eerste indruk|De LG TwinWash is een combinatie van 2 wasmachines: een gewone voorlader en een kleine bovenlader voor de delicate was. Je kunt in beide trommels tegelijk een was draaien. Tijdbesparend vindt LG. In de praktijk zitten er wat haken en ogen aan.

Geen overtuigende combinatie

In onze test overtuigt deze combinatie van machines niet. De grote trommel doet zijn werk goed en is een prima wasmachine, maar wel flink aan de prijs en behoorlijk groot. Het zal voor veel huishoudens lastig zijn om deze trommel vol te krijgen. De kleine erbij kopen adviseren wij niet. Deze wast niet goed schoon.

Grote en kleine wasmachine

De LG TwinWash is een combinatie van 2 machines:

de Main FH4G1BCS2 (€1400). Hierin was je beddengoed, normale kleding en jeans. De Main machine is geschikt voor 12 kilo.

de Mini FH8G1MINI (€600) is geschikt voor handdoeken, babykleding en delicaat wasgoed. De Mini heeft een maximale capaciteit van 2 kilo.

Wast de machine ook schoon?

We wasten in beide trommels een katoen en een synthetische was. Dit viel ons op:

De (delicate) was wordt in de kleine trommel niet goed schoon. Voor meer dan een opfrisbeurt is de trommel niet aan te raden. De Main FH4G1BCS2 wast wel prima.

De kleine trommel is bij katoen erg zuinig met energie, maar bij het synthetische wasgoed niet.

De kleine trommel gebruikt bijna 2 keer zoveel water per kg wasgoed als de grote trommel en 3 keer zoveel op het synthetische programma.

Het spoelresultaat van de kleine trommel is bij katoen wel veel beter dan dat van de grote trommel.

Installatie van de TwinWash

Omdat je 2 wasmachines installeert, moet je rekening houden met het volgende:

Voor een TwinWash heb je een ruimte van minstens 75 cm x 180 cm x 135 cm (b x d x h) nodig.

Je hebt minstens 2 stopcontacten met een aarding nodig. Optioneel is het gebruik van een verlengkabel, die moet ook geaard zijn.

Voor een stabiele werking raadt LG aan om een leiding te gebruiken met een 15A stroomonderbreker voor beide machines.

Een 32 mm standpijp is nodig om de afvoerslangen te plaatsen. Er wordt wel een Y-stuk geleverd zodat je beide slangen kunt samenvoegen.

Je hebt een waterdruk van tenminste 1 bar nodig als je wilt dat de was zonder vertraging gewassen wordt.

De handleiding is niet erg duidelijk. Het is onduidelijk hoe je de 2 machine koppelt, en de illustraties zijn te klein.

De grote machine op de kleine zetten is lastig omdat hij erg zwaar is. Bovendien moeten de 2 machines perfect uitgelijnd zijn om samen te kunnen werken. Er zit namelijk een druksensor op de kleine machine, die door een uitstekend onderdeel van de grote wordt ingedrukt. Gebeurt dat niet, dan werkt de kleine machine niet.

Wat is het verhaal achter de tijdbesparing?

LG geeft aan dat je de was kunt doen in de helft van de tijd en dat je 2 wasbeurten kunt doen in 49 minuten. Een duik in de kleine lettertjes laat zien dat dit alleen geldt wanneer je het katoenprogramma gebruikt bij de grote trommel, mét de turbowash-functie en een halve belading.

Het geldt niet wanneer je het normale katoenwasprogramma op de grote trommel gebruikt. Dat duurt namelijk 4,5 uur.

Tja en waarom zou je dan zo'n grote machine kopen als je hem toch maar voor de helft vult?

Bekijk meer informatie over de LG Main FH4G1BCS2.

Wat kun je met de kleine trommel?

De kleine trommel is los te koop maar is alleen te gebruiken in combinatie met de LG Main FH4G1BCS2. Waarschijnlijk omdat hij te veel gaat trillen als hij alleen staat. Je plaatst de kleine bovenlader in een soort lade. Het uittrekken van de lade gaat stroef.

De grote wasmachine kun je overigens wél alleen gebruiken.

Je hebt in de MiniWasher de keuze voor licht bevuilde was, lingerie, ondergoed, handwas, extra verzorging, spoelen en/of centifugeren. De volgorde van de instellingen op het bedieningspaneel is niet altijd duidelijk. De machine is opvallend genoeg niet voorzien van een energielabel of informatie over de centrifugesnelheid. In de handleiding wordt alleen van 2 programma's aangegeven hoeveel energie en water ze kosten.

Een uitgestelde start en een waterbeveiliging ontbreken. Evenals een pluizenfilter en compartiment voor het wasmiddel. Wasmiddel doe je direct in de trommel, je kunt dus niet apart doseren voor een voorwas of een wasverzachter.

