Montiss mini-wasmachine: review

Is de Montiss mini-wasmachine geschikt als campingwasmachine? Wij vergeleken de Montiss mini-wasmachine met een ouderwetse handwas. In de wasresultaten zit geen groot verschil tussen de Montiss en een handwas, voor het beste resultaat was je beter in een volwaardige wasmachine. De Montiss heeft stroom nodig, warm water en spoelt de was niet. Het gemak ten opzichte van een handwas is beperkt want het apparaat neemt niet veel werk uit handen.

Conclusie

De Montiss mini-wasmachine blijkt niet veel beter of slechter te wassen dan bijvoorbeeld een handwas. Wat is dan de meerwaarde van de Montiss?

Pluspunten

Je hoeft niet zelf te wassen. Na alles - het wasgoed, warme water en wasmiddel - in de wasemmer te doen en het apparaat aan te zetten met de timer laat je de Montiss werken en kun je zelf andere dingen gaan doen.

Met gevoelige handen kan het prettig zijn dat je niet met je handen door het warme water hoeft te gaan. Ook bij gebruik van, bijvoorbeeld, Biotex is dit een voordeel: sommige wasmiddelen zijn agressiever dan anderen. In het geval van Biotex voorkom je dat je handen ontvet worden door het wasmiddel en enkele dagen gevoelig zijn.

Minpunten

Voor het wassen moet je wel, net als bij de handwas, zorgen voor warm water wat lastig kan zijn.

Je bent afhankelijk van elektriciteit. Zonder elektriciteit kun je de Montiss gebruiken voor een handwas, maar dan is hij niet meer dan een veredelde emmer met een ongelijke bodem.

Tijdens en na het wassen wordt er niet gespoeld met vers water. Erg vuile was zorgt tijdens het wasprogramma voor vies water, waarmee wordt gewassen. Ook zit er wasmiddel bij je 'schone' was, die je zelf met de hand moet naspeoelen.

Er zijn extra handelingen nodig als je het water wilt verversen, waardoor het bijna evenveel werk is als een handwas.

Het apparaat droogt de was niet. Je moet deze zelf uitwringen en laten drogen.

Beperkte ruimte voor wasgoed; 800 gram lijkt veel maar is bij grotere kledingstukken snel gevuld, wat neer kan komen op 1 wasbeurt per kledingstuk.

Voor het beste wasresultaat en grotere wassen ben je beter af met een volwaardige wasmachine, thuis of op de camping. Heb je ruimte, warm water en elektriciteit voorhanden dan kan de Montiss enige verlichting geven bij kleine hoeveelheden wasgoed, bijvoorbeeld sokken of ondergoed.

Maximale lading: 800 gram. Hoeveel is dat?

In de handleiding wordt nadrukkelijk benoemd dat de machine geschikt is voor maximaal 0,8 kilogram wasgoed. Ter indicatie geven ze het gewicht van enkele kledingstukken:

Kleding Richtlijnen gewicht Ondergoed Ongeveer 100 gram Kousen Ongeveer 40 gram T-shirts Ongeveer 200 gram

Volgens deze gegevens zou je van elk van de bovenstaande kledingstukken 2 stuks wassen en nog ruim onder de limiet van 800 gram blijven met een totaal van 680 gram. Dat lijkt indrukwekkend. Totdat we enkele andere kledingstukken besloten te wegen:

Kleding Gemeten gewicht T-shirt 132 gram Spijkerbroek 690 gram Trui 470 gram Sokken (1 paar) 57 gram

Wanneer je een spijkerbroek wilt wassen is er geen ruimte meer voor een T-shirt, hoogstens een paar sokken of iets dergelijks. Dat is niet veel voor een wasbeurt.

De test

We hebben 2 wasjes gedraaid in de Montiss mini-wasmachine. Telkens gebruikten we een door ons zelf bevuild wit T-shirt. Om de wasresultaten van de test te beoordelen maakten we de T-shirts vies met verschillende soorten vlekken: koffie- en theevlekken, chocoladevlekken en vlekken van modder.

Ter vergelijking hebben we een T-shirt met dezelfde soort vlekken met de hand gewassen. Voor het wasmiddel hebben we Biotex kleur gebruikt, die we in beide gevallen evenveel tijd hebben gegeven om in de kleren in te trekken.

De Montiss mini-wasmachine wasbeurt

Als eerste moet de was in de emmer geplaatst worden. De handleiding geeft aan dat de emmer gevuld moet worden met water van de gewenste temperatuur, maar niet hoger dan 50 graden. Dit maakt de Montiss ongeschikt voor 60 graden wassen. Het was erg lastig inschatten welke temperatuur het water had bij het vullen en of het de 50 graden overschrijdt. Voor deze test hebben we het nagemeten met een thermometer, maar deze heb je natuurlijk niet altijd bij de hand. Ook moet je beschikken over warm water, als je niet met koud water wilt wassen. Als laatste is het waspoeder toegevoegd (al in water opgelost, zoals de handleiding als tip meegeeft) en de deksel gesloten.

De verdere details van de wasbeurt:

Om een realistische was na te bootsen is er naast het vuile T-shirt een trui toegevoegd (zodat de trommel in totaal met 585 gram aan kleding was gevuld).

De emmer is volgens de handleiding gevuld tot het 10 liter waterstreepje. De watertemperatuur hebben we met de thermometer nagemeten op 45 graden.

De standaardtijd van 15 minuten voor 1 wascyclus is gebruikt. Omdat de was bestond uit een T-shirt en trui is de programma-instelling 'standaard' gebruikt.

Wij hebben de Montiss op een vlakke ondergrond gebruikt. Hierop stond het apparaat stabiel (we hebben niet getest of het apparaat stabiel blijft staan op minder vlakke ondergronden, zoals gras).

Tijdens het wassen roteert de was goed mee in de trommel. De draairichting wisselt af, na enkele seconden draaien en een korte rustperiode draait de was in tegengestelde richting. Het viel op dat het water langzaam steeds viezer werd. Het apparaat maakt niet bijzonder veel of weinig geluid.

Na 14 minuten wordt het stil en is de Montiss gestopt met wassen, 1 minuut eerder dan ingesteld. Het legen van het vieze water uit de emmer ging gemakkelijk, door de 2 openingen in de deksel. De emmer is goed te hanteren door het handvat en de deksel die de was tegenhoudt. De bovenste opening zorgt ervoor dat er gemakkelijk lucht in de emmer stroomt terwijl het water eruit loopt. Na het uitwringen zou volgens de handleiding de wasbeurt klaar zijn. Bij ons gaf dit een ongewenst resultaat: natte kleding nog vol met wasmiddel. Daarom zijn de kledingstukken handmatig 2 keer uitgespoeld met schoon, koud water.

De handwas

Voor de handwas hebben we een gelijke tijd aangehouden voor de wascyclus, zodat de invloed van het wasmiddel hetzelfde was. Het T-shirt heeft 10 minuten geweekt in water van 45 graden. Vervolgens is het shirt 5 minuten met de hand gewassen. In totaal heeft de wasbeurt net als de Montiss 15 minuten geduurd. Als laatste is de handwas net als de was uit de Montiss uitgespoeld in 2 spoelingen.

Wasresultaten

De wasresultaten van de handwas en de Montiss ontlopen elkaar niet veel. De handwas lijkt iets beter de modder- en chocoladevlekken schoon te maken, terwijl de koffie- en theevlekken in de Montiss iets lichter lijken.

Voor het wassen

Gewassen met Montiss

Gewassen met handwas

Er komt dus geen duidelijke winnaar uit deze test wanneer we alleen naar het wasresultaat kijken.

Wat is de Montiss mini-wasmachine?

De Montiss mini-wasmachine is een compacte wasmachine voor kleine wasjes. De trommel is 10 liter, geschikt voor maximaal 800 gram was. De mini-wasmachine hoeft niet aan een waterleiding of afvoer aangesloten te worden, waardoor hij bijvoorbeeld te gebruiken is als campingwasmachine. Wel is een stroomvoorziening nodig, want de Montiss werkt op elektriciteit (220V, 85W).

De mini-wasmachine bestaat uit een motorelement, waarop de speciale emmer geplaatst kan worden. Voor gebruik moet de emmer gevuld worden met warm water, wasmiddel en vuile was (tot maximaal 800 gram). Vervolgens kan de deksel erop en kan de emmer op het motorelement gezet worden.

Wasprogramma's

Er zijn een aantal instellingen mogelijk. Er is een wastimer waarmee de mini-wasmachine na 0 tot 15 minuten draaien vanzelf uitschakelt. De andere knop laat je een programma kiezen: 'standard' voor gewone kleren of 'gentle' voor fijne kleding zoals kousen, bh's en lingerie. Bij het laatstgenoemde programma zijn de pauzes tussen het draaien van de 'trommel' iets langer, waardoor het wasgoed meer tijd heeft om tot stilstand te komen. De duur van de programma's zijn afhankelijk van hoe de timer is ingesteld.

Verkrijgbaarheid

De Montiss mini-wasmachine is online of in de winkel te koop bij de Blokker.

