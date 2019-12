Bediening Samsung wasmachine via wifi

Eerste indruk|Nog even en we doen het huishouden vanuit onze luie stoel. Althans, het begin is er, met deze Samsung wasmachine met Smart Control die je via wifi op afstand kunt bedienen.

Samsung Smart Control: review

Conclusie

De wasmachine kun je vanaf elke locatie in of buiten huis op afstand bedienen en in de gaten houden. Bediening is eenvoudig.

Een probleem uit de wereld helpen doet deze functie niet, maar het kan een keer op en neer naar zolder schelen om te controleren of de wasmachine al klaar is. De was uitzoeken, in de machine stoppen, ophangen of in de droger stoppen moet je helaas nog steeds zelf doen. Maar wie weet wat de toekomst nog brengt?

Instellen

Om de verbinding tussen de wasmachine en de app op je smartphone tot stand te brengen moet je een 20-stappenplan doorlopen. Het kost onze Portugese collega's die deze wasmachine testten ongeveer een uur, waarbij ook de nodige foutmeldings-hobbels moesten worden genomen.

Volledige controle vanuit huis

Als de wasmachine en smartphone helemaal zijn ingesteld, kun je allerlei aspecten - zoals het programma, de watertemperatuur en de centrifugesnelheid - bekijken en instellen. Ook kan je een wasprogramma's aanzetten of pauzeren. Elke instructie werd goed ontvangen en de programma-informatie was eenvoudig te raadplegen.

Wanneer er problemen waren, zoals een waterkraan die gesloten was of een deur die niet goed dicht zat, werd dit gemeld op de smartphone. Met daarbij een mogelijke oplossing en de optie om contact op te nemen met de service-afdeling van Samsung indien nodig.

Buitenshuis

Ook buitenshuis (bijvoorbeeld vanaf het werk of vanuit de trein) kan de wasmachine bediend worden. Het toestel moet daarvoor worden geregistreerd op de Smart Appliance site van Samsung.

Wat is Smart Control?

Onze Portugese collega's testten een wasmachine die via wifi te bedienen, de Samsung WW10H9600EW. 'Deze wasmachine kun je vanaf elke locatie in huis of buitenshuis bedienen en in de gaten houden', aldus Samsung.

Hoe werkt het?

Om de wasmachine op afstand te kunnen bedienen is de Smart Washer app nodig (ontwikkeld voor Samsung Galaxy, maar ook beschikbaar voor de iPhone) en een draadloos netwerk.

Voor bediening vanuit huis moet de smartphone met hetzelfde netwerk zijn verbonden als de wasmachine. Voor bediening op afstand moet je de wasmachine registeren op de Samsung Smart Appliance site. Helaas is er geen Nederlandse versie van deze website, wel een Engelse. Na registratie wordt er een externe verbinding tot stand gebracht tussen de wasmachine en de smartphone.

Wat kun je er precies mee? Lees de review.