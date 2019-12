KPN versus Ziggo

KPN en Ziggo zijn de grootste aanbieders van vast internet, bellen en tv. Wat zijn de verschillen in service en welke van de 2 heeft de minste storingen? We zetten ze naast elkaar op basis van ons onderzoek de ProviderMonitor en de inhoud van het alles-in-1-pakket.

Let op: de rapportcijfers en de storingspercentages zijn gebaseerd op peilingen in het derde kwartaal van 2019. In deze periode was KPN Glasvezel de nummer 2. KPN DSL en Ziggo (kabel) hadden minder goede rapportcijfers. Bekijk voor de complete recente rangschikking de pagina beste alles-in-1-provider.

Televisie

KPN

Score tv: 7,2 dsl (7,8 glasvezel)

Storingen: 19% dsl (13% glasvezel)*

* Het percentage is het gedeelte respondenten dat 1 of meer storingen had in het afgelopen kwartaal.

Het ‘instapabonnement’ (internet + tv basis) van KPN (€52,50 per maand) heeft 65 zenders, waarvan ruim 40 in hd-kwaliteit. Daarnaast krijg je standaard 1 hd tv-ontvanger. KPN-abonnees zijn tevreden over de tv-dienst, ondanks dat ze wel wat storingen melden.

Let op: stap je over van een kabelprovider naar een KPN-abonnement? Dan moet je alle coaxkabels vervangen door computerkabels.

Als alternatief kun je het dataverkeer met zogenoemde powerline-adapters via het stroomnet door het huis leiden. Voor elke extra tv in huis moet je een tv-ontvanger afnemen (€5 per maand). Bij het duurdere ‘standaardabonnement’ (€62,50) zijn 2 hd tv-ontvangers inbegrepen, heb je een snellere internetverbinding en een 'opnemen-pakket'.

Met ‘Programma Gemist’ bekijk je programma’s tot 7 dagen na de uitzending terug. Met ‘Begin Gemist’ kun je een programma dat al begonnen is vanaf het begin kijken. Met ‘Opnemen’ neem je tot 6 zenders tegelijk op. De opnamen blijven tot een jaar beschikbaar. Deze dienst kost €5 per maand bij het instapabonnement en is bij het duurdere abonnement inbegrepen.

Net als bij Ziggo koop je bij KPN ‘bundels’ met extra tv-zenders, met bijvoorbeeld documentaires of sport. Zo kun je Ziggo Sport Totaal kijken (6 kanalen) voor €15 per maand.

Ziggo

Score tv: 6,5

Storingen: 20%

Bij Ziggo kun je je eigen pakket samenstellen. Het 'instapabonnement' met Internet Start en TV Start van €51 per maand heeft ruim 80 zenders, waarvan 36 in hd-kwaliteit. Bij dit abonnement zit standaard de ‘Mediabox’, een kastje dat digitale tv doorgeeft en waarmee programma’s via TV Gemist terug te kijken zijn.

Bij de duurdere abonnementen (vanaf €66,50) geeft Ziggo de ‘Mediabox Next’ in bruikleen: daarmee kun je tot 6 zenders tegelijk opnemen en via ‘Ziggo Replay’ de meeste programma’s tot een week na uitzending terugkijken.

Ook films en series zijn (tegen betaling) beschikbaar. HBO-series en -films zijn alleen nog via Ziggo te bekijken, niet via andere providers. Het pakket met HBO kost €11,95 per maand, maar is 'gratis' bij het duurste alles-in-1-abonnement.

Van alle providers scoort Ziggo met een 6,5 het laagste cijfer voor de tv-kwaliteit. Klanten blijven relatief veel last hebben van beeld- en geluidhaperingen. Het aantal ervaren tv-storingen is ook nergens zo hoog als bij Ziggo.

Voor sportliefhebbers is het gunstig dat Ziggo Sport (1 zender) inbegrepen is bij alle Ziggo-abonnementen. Klanten van andere providers krijgen deze zender niet 'gratis' en moeten voor een totale bundel €14,95 (Ziggo Sport Totaal) per maand betalen.

Bijzonder is dat Ziggo ook analoge radio doorgeeft. Dat is prettig voor als je radio in een goede kwaliteit wil beluisteren via de radio-tuner in je hifi-set.

Internet

KPN

Score internet: 7,7 dsl (8,3 glasvezel)

Storingen: 15% dsl (8% glasvezel)

Huishoudens zonder glasvezel kunnen bij KPN een dsl-abonnement nemen. Een nadeel is dat een grote afstand tot de telefooncentrale de snelheid remt, soms zo erg dat tv kijken in hd-kwaliteit niet mogelijk is. KPN-abonnees met glasvezel ervaren sneller en stabieler internet dan die met dsl, blijkt uit onze ProviderMonitor.

KPN geeft de te verwachten maximale snelheid vooraf aan, maar het blijft opletten. Wie de postcodecheck doet op de KPN-site kan meemaken dat de provider waarschuwt voor een trage verbinding, en tegelijk probeert een sneller abonnement te verkopen.

Het goedkoopste internet- en tv -abonnement met maximaal 50 Mbit/s kost €52,50 per maand (het wifimodem krijg je in bruikleen). Hetzelfde pakket via glasvezel kost evenveel.

Een snelheidsupgrade van glasvezel naar 100 Mbit/s kost zowel voor glasvezel als dsl €5 per maand extra.

KPN heeft een gratis wifi-service voor nieuwe en bestaande klanten: KPN Wifi Tuner.

Glasvezel, kabel of dsl: wat kies je?

Ziggo

Score internet: 7,7

Storingen: 14%

Ziggo en KPN DSL ontlopen elkaar vrijwel niets op internetkwaliteit en -storingen. Abonnees ervaren eenzelfde aantal storingen en haperingen op dit gebied. KPN glasvezel doet het op internetgebied beduidend beter.

Bijna in heel Nederland kun je een Ziggo-abonnement afsluiten. Het goedkoopste abonnement van Ziggo met internet (40 Mbit/s), bellen en tv kost €51,00 per maand. Dat is iets goedkoper dan KPN.

Elke nieuwe Ziggo-abonnee krijgt een wifi-modem in bruikleen dat rekening houdt met de drukte in de ether: het modem zendt ook een extra draadloos netwerk op 5GHz uit. Overigens kan nog niet elke smartphone, tablet of laptop met dit 5GHz-signaal overweg.

Ziggo heeft een gratis wifi-service voor nieuwe klanten. Een bestaande klant moet ervoor betalen: Ziggo Power Promise.

Ziggo levert zijn internet altijd in combinatie met digitale tv. De ACM heeft besloten dat Ziggo op zijn kabelnetwerk concurrenten moet gaan toelaten. Zo krijgen consumenten meer keuze in verschilllende pakketten en prijzen.

Vast bellen

KPN

Score bellen: 8,5 dsl (8,6 glasvezel)

Storingen: 3% dsl (3% glasvezel)

Bij KPN betaal je voor vast telefoneren €0,14 per minuut, met een starttarief van €0,14. Afrekenen gebeurt per seconde. Je betaalt €1 aan abonnementskosten.

Wie zijn vaste telefoon veel gebruikt, kan een ‘BelOnbeperkt Altijd’-uitbreiding (€16,50 per maand) overwegen. Daarmee bel je onbeperkt naar vaste en mobiele nummers in Nederland en vaste nummers in 80 landen.

Ziggo

Score bellen: 8,1

Storingen: 5%

Bij Ziggo betaal je voor vast telefoneren €0,13 per minuut, met een starttarief van €0,13. Afrekenen gebeurt, net als bij vast bellen bij KPN, per seconde.

Onbeperkt bellen naar Nederlandse vaste en mobiele nummers kan met ‘Volop Bellen’ (€11,95 per maand). In tegenstelling tot KPN, kun je bij Ziggo niet onbeperkt bellen naar nummers in het buitenland.

Klantenservice

KPN

Score klantenservice: 7,7 dsl (7,6 glasvezel)

Van de KPN-klanten in ons panel nam 10% contact op met de klantenservice. Zij geven een voldoende voor de snelheid (7,5) en de deskundigheid (7,7) en zijn vooral te spreken over de vriendelijkheid (8,3) van de helpdesk.

Helaas weet de klantenservice in 29% van de gevallen het probleem niet op te lossen. Daar heeft KPN dus nog wat te verbeteren.

Ziggo

Score klantenservice: 7,3

Ziggo-klanten die bij een probleem contact opnamen met de helpdesk (19%) kregen iets minder deskundig (7,3) maar vrijwel even snel (7,3) hulp als klanten van KPN. Ook hier wordt de klantenservice bovenal vriendelijk (8,2) gevonden.

Deze abonnees geven een voldoende voor de hulp. Dat wil niet zeggen dat de klantenservice altijd raad weet. Opnieuw meldt 35% van de Ziggo-abonnees dat de klantenservice de klacht niet kon oplossen. Ook Ziggo kan hier een verbeterslag in maken.

Ziggo en KPN zijn allebei nagenoeg landelijk actief. Wil je overstappen? Vergelijk alle providers en vul je postcode in. Dan zie je meteen of de provider levert op jouw adres.

Lees ook ons onderzoek naar de bereikbaarheid van de klantenservice van internetproviders. De wachttijden aan de telefoon verschillen behoorlijk.

Mobiel bellen erbij?

Heb je een alles-in-1-abonnement, dan kun je ook een abonnement nemen met mobiel bellen. KPN en Ziggo geven beiden hun klanten 'voordeeltjes' in de vorm van korting op het mobiel abonnement, een verdubbeling van de databundel, gratis onderling bellen en/of extra tv-zenders. Het wil niet per se zeggen dat je het best passende abonnement hebt.

Lees meer over de voor-en nadelen van quad play.

Bellen met vaste telefoon of mobiel?

Veel consumenten denken dat bellen met de vaste lijn goedkoper is dan met de mobiel. Dat is niet waar. Providers hebben hun beltarieven van alles-in-1-abonnementen de afgelopen jaren flink opgeschroefd. Bij KPN en Ziggo betaal je respectievelijk €0,14 en €0,13 per minuut, met een starttarief van €0,14 en €0,13.

Mobiel bellen (met een bundel) is ongeveer de helft goedkoper. Bij de standaard alles-in-1-abonnementen betaal je voor het bellen naar gebruik. Wie alleen gebeld wordt of z’n telefoon niet gebruikt, betaalt niets.

