Wifiservice van providers

Ruim een derde van de leden van ons internetpanel heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een traag of haperend wifinetwerk. En dat vaak in meerdere kamers. Ze probeerden van alles op te lossen en verreweg het meeste succesvol bleek het bellen van de klantenservice van de internetprovider.

Bij de klagende consumenten verhielp de helpdesk de klachten over wifi geheel (43%) of gedeeltelijk (37%). Bellen naar je provider helpt dus. Opvallend is dat de helft van de klachten werd opgelost doordat de provider de 'oude' modem/router omwisselde voor een nieuwe.

Ziggo, KPN en T-Mobile

Providers Ziggo, KPN en T-Mobile hebben een zogenaamde wifiservice voor klanten met beloftes en voorwaarden. Bij KPN en T-Mobile is de wifiservice gratis voor nieuwe en bestaande klanten. Bij Ziggo moeten bestaande klanten ervoor betalen.

Prijzen en aantallen wifiversterkers verschillen:

Ziggo Power Promise

Beloofde snelheid in elke kamer: 20 Mbit/s.

Wifiversterker bestaande klant: €59 (€99 voor de draadloze variant); wifiversterker nieuwe klant: gratis.

Monteur aan huis: €40 voor 1e uur; monteur nieuwe abonnee: gratis.

KPN Wifi Tuner

Beloofde snelheid in elke kamer: 20 Mbit/s.

Wifiversterker huidige abonnee: gratis (max 2); wifiversterker nieuwe abonnee: gratis (max 2).

Monteur aan huis: gratis; monteur nieuwe abonnee: gratis. Let op: haal je die 20 Mbit/s wel, maar ben je toch ontevreden over de wifi, dan betaal je wel monteurskosten.

T-Mobile Thuis Wifi-Service

Beloofde snelheid in elke kamer: 10 Mbit/s.

Wifiversterker huidige abonnee: gratis (max 1), wifiversterker nieuwe abonnee: gratis (max 1).

Monteur aan huis: gratis; monteur nieuwe abonnee: gratis.

Andere providers bieden vooralsnog geen wifiservice met beloftes en voorwaarden. Ze bieden wel telefonische en online hulp met bijvoorbeeld een stappenplan, veelgestelde vragen en video's. Het inschakelen van een monteur kan bij de meeste providers, maar die is dan meestal niet gratis.

XS4All

XS4All heeft geen echte wifiservice, maar internetabonnees kunnen wel wifihulp krijgen van de algemene helpdesk. Als de medewerker het nodig vindt om de wifiproblemen op te lossen stuurt hij ‘gratis’ een wifiversterker. Gratis staat tussen aanhalingstekens omdat XS4All wel van je verlangt dat je voor 12 maanden bijtekent en de verzendkosten betaalt.

XS4All stuurt je de Fritz!Wlan Repeater 310 óf de Fritz!Wlan Repeater 1750E. Beide communiceren via wifi met de modem en dat beperkt ze enigszins in hun effectiviteit. De 1750E kun je wel omschakelen naar ‘lan bridge’ modus (zie de handleiding) en vervolgens met een netwerkkabel aan de modem verbinden. Zo is het wèl een stabiele en vlotte wifizender, die trouwens op 2 frequentiebanden tegelijk werkt (dual band: 2,4 en 5 GHz).

Tips bij problemen met wifi

Jaarlijks betaal je honderden euro's aan abonnementskosten voor internet en tv. Daarvoor mag je een goed functionerend wifinetwerk uit de modem/router van je provider verwachten. En ook hulp van de provider om dat voor elkaar te krijgen.

Neem contact op met de helpdesk van je provider en vraag om een oplossing.

Wil de provider een monteur sturen? Vraag of de monteurskosten vervallen als de modem/router te oud blijkt te zijn en moet worden vervangen door een nieuwe.

Voor een goed wifinetwerk is meestal geen sneller internetabonnement nodg. Wel vaak een extra wifizender of een nieuwe modem/router.

