Wat is een goed merk e-bike?

Test|Wij vroegen ruim 3400 consumenten hoe tevreden ze zijn over hun e-bike. En of ze de volgende keer weer bijvoorbeeld een Sparta, Gazelle of Stella kopen. Wat vinden zij het beste merk e-bike?

Wij testen elk jaar tientallen e-bikes. Maar, hoe tevreden zijn consumenten uiteindelijk met zo'n elektrische fiets? Dat vroegen we aan het internetpanel van de Consumentenbond.

Rapportcijfer merk

Gemiddeld waarderen de panelleden hun e-bike met een 7,8. Elk merk krijgt een ruime voldoende, maar er is een aantal flinke uitschieters naar boven.

Merk Rapportcijfer Flyer 9,1 Kalkhoff 8,8 RIH 8,6 Koga 8,4 Pegasus 8,2 QWIC 8,0 Stella 7,9 Batavus 7,8 Sparta 7,6 Gazelle 7,6 Giant 7,5 Trek 7,2

Prijs-kwaliteitverhouding en merkentrouw

Wanneer de panelleden ook de prijs meewegen, verschillen de resultaten over hoe tevreden ze zijn over een merk. Bij Kalkhoff, QWIC en Stella wordt duidelijk vaker een 'zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding' genoemd dan bij de andere merken.

Hoe trouw panelleden aan een merk zijn is bijna gelijk met het rapportcijfer voor merktevredenheid. Flyer, Pegasus, Kalkhoff, Koga en RIH springen er weer bovenuit wanneer we vragen of bezitters zeker weer een fiets van hetzelfde merk kiezen. Giant, Sparta en Trek bungelen onderaan.

Tevredenheid prestaties

Het grootste deel van de e-bikers is tevreden of zeer tevreden over de prestaties. Bij Flyer is zelfs 99,2% tevreden, waarvan 76,5% zeer tevreden. Bij bijvoorbeeld Stella is de algemene tevredenheid niet veel lager, maar het deel dat 'zeer tevreden' is, is met 33,2% wel een stuk kleiner.

Buiten de top 3 zijn bij veel merken tussen de 5-10% van de fietsbezitters neutraal: niet tevreden of ontevreden. Maar een paar procent is ontevreden. Alleen Trek heeft meer ontevreden bezitters: 5%.

Percentage (zeer) tevreden e-bikebezitters

Merk Tevredenheid Zeer tevreden Tevreden Flyer 99,2% 76,5% 22,7% RIH 96,2% 64,1% 32,1% Kalkhoff 95,7% 57,7% 38,0% Koga 94,0% 61,0% 33,0% Batavus 92,5% 43,4% 49,1% Pegasus 92,5% 47,2% 45,3% QWIC 92,4% 46,2% 46,2% Stella 91,2% 33,2% 58,0% Giant 90,1% 37,6% 52,5% Sparta 90,0% 39,6% 50,4% Gazelle 89,3% 40,3% 49,0% Trek 87,1% 34,3% 52,8%

Bezitters zijn nog meer te spreken over bedieningsgemak: slechts een paar procent is ontevreden.

Mankementen bij e-bikes

E-bikes zijn verre van probleemvrij. Gemiddeld heeft 45,4% wel eens een probleem gehad.

Bij de percentages in onderstaande tabel moet wel een kanttekening worden gemaakt. Gemiddeld waren de e-bikes in onze enquête ruim 3 jaar oud. Pegasus en Stella fietsen waren gemiddeld de jongste fietsen met een gemiddelde bezitsduur van nog geen 2 jaar. Fietsen van Flyer, Giant, Sparta en Trek waren gemiddeld juist het oudst; rond de 4 jaar.

Mankementen tijdens bezit

Merk Nee Ja, 1 x Ja, 2x of meer Flyer 69,7% 20,2% 10,0% Stella 64,0% 23,8% 11,8% QWIC 63,5% 23,1% 13,5% Kalkhoff 62,0% 23,9% 14,1% Koga 57,0% 23,0% 20,0% Giant 56,7% 27,0% 15,9% Pegasus 56,6% 34,0% 9,5% Gazelle 56,2% 25,0% 18,7% Batavus 53,8% 31,8% 13,6% RIH 52,6% 34,6% 11,5% Sparta 48,2% 30,2% 20,6% Trek 45,4% 25,0% 29,6%

Bijna 38% van de mankementen openbaart zich in het eerste jaar en een vergelijkbaar percentage in jaar 2 of 3 na aanschaf.

Mankementen aan de accu en aandrijving werden het vaakst gemeld. Bij Gazelle, Sparta en Trek kwam een defecte accu het vaakst voor: respectievelijk 31, 32 en 41% van de panelleden liep hier tegenaan.

Garantie en reparatiekosten

Van de gemelde mankementen viel ruim de helft binnen de garantie. Degenen die mankementen hebben laten repareren, waren gemiddeld €266 kwijt. Sommigen meldden echter wel kosten tot ruim boven de €1000.

De gemiddelde reparatiekosten liggen bij Giant op €173 , bij Sparta bijna het dubbele: €328 en bij Trek zelfs €373. Dit lijkt voor een groot deel samen te hangen met de hoeveelheid mankementen aan de accu.

Over het onderzoek

We deden eind 2017 onderzoek en vroegen consumenten naar hun ervaringen met hun e-bike. Het onderzoek is gebaseerd op de persoonlijke ervaring van mensen met hun eigen fiets maar de resultaten zijn algemeen gemaakt. De oordelen hebben geen betrekking op een bepaald model, maar op het merk over het algemeen.

Van sommige minder populaire merken hebben wij geen of weinig ervaringen ontvangen, daarom kunnen we over die merken geen uitspraken doen.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen afwijken van persoonlijke ervaringen.

