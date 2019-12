Banken gaan soepel om met aflossingsvrije hypotheek

Nieuws|Loopt je aflossingsvrije hypotheek af? Voor de meeste banken is dat geen probleem. Ze willen namelijk dat je aan het einde van de looptijd toch in je eigen huis kunt blijven wonen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Aflossingsvrije hypotheek verlengen

Banken vinden verlenging van een aflossingsvrije hypotheek geen probleem, zolang je de rentelasten van die hypotheek maar kunt betalen.

De bank kijkt wel naar de nieuwe hypotheekregels. Sinds 2013 is de hypotheekrente van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek niet meer fiscaal aftrekbaar. Alleen bij een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek die je in 30 jaar aflost kun je de rente fiscaal aftrekken. Maar bij zo'n hypotheek zijn je maandlasten wel hoger.

Voorbeeld

Is je hypotheekrente van 3% en heb je een aflossingsvrije hypotheek van €150.000, dan betaal je €375 per maand. Zou je deze hypotheek aflossen, dan ben je €632 per maand kwijt.

Bij deze banken loopt je hypoteek gewoon door:

ASR

Rabobank

Nationale-Nederlanden (als je je aflossingsvrije hypotheek vóór 2013 hebt afgesloten)

Sinds 2013 gaan banken ook bij aflossingsvrije hypotheken uit van rente inclusief aflossing. Je lost niet af, maar de bank accepteert je alleen als je het totaal van aflossing en rente wel uit je inkomen kunt betalen.

Nieuwe hypotheek

Bij sommige hypotheekvestrekkers kun je een aflossingsvrije hypotheek niet verlengen, maar moet je via de notaris een nieuwe hypotheek afsluiten. En je moet genoeg inkomen hebben om de hypotheek af te lossen. Het gaat om:

bijBouwe

Hypotrust

Iqwoon

Merius

Venn Hypotheken

Bij andere banken kun je de hypotheek wel onderhands verlengen maar moet je wel voldoen aan de standaard inkomensnormen. Het gaat om:

Argenta,

MoneYou

SKP HQ

Maar deze hypotheekverstrekkers overwegen om die norm te versoepelen.

Bij het verlengen van een hypotheek mag het aflossingsvrije deel meestal niet hoger zijn dan 50 procent van de woningwaarde. De rest moet je aflossen met een annuïteitenhypotheek.

Voorbeeld

Heb je een huis van €300.000 en een hypotheek van €160.000, moet je na 30 jaar €10.000 gaan aflossen. Maar stijgt de waarde van je woning, dan hoeft dat niet.

Met pensioen

Ben je bij het verlengen van de hypotheek met pensioen of ga je binnen 10 jaar met pensoen, dan kijkt de bank naar het pensioeninkomen. Sinds 2001 is de hypotheekrente nog maar 30 jaar aftrekbaar. Dat is dus op zijn vroegst in 2031. De bank houdt daar ook rekening mee.

Kortom, bij de meeste banken hoef je je geen zorgen te maken als je met het pensioen de hypotheekrente goed kunt betalen en als de aflossingsvrije hypotheek minder is dan de helft van de woningwaarde. Het is een goed idee om de hypotheek ook werkelijk af te lossen. Maar krom liggen om alles af te lossen, is ook niet nodig.

Geldgids

