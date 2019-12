Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan

Geen aanrader

Het Verzilverplan van Thuisborg is geen goede manier om je woningwaarde te gelde te maken. Na de afgesproken periode moet je je huis verlaten of een hogere huur gaan betalen. De kosten zijn hoog en Thuisborg is daar bovendien niet bepaald duidelijk over.

Wat is Thuisborg?

Thuisborg Finance is een bv (besloten vennootschap) die de woningwaarde van woningbezitters verzilvert. Thuisborg koopt de woning. Daarna huren de bewoners hun ‘eigen’ huis weer terug voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 10 jaar (sale-and-lease-back).

Na de afgesproken periode kan Thuisborg de woning verkopen of kun je voor een hogere prijs blijven huren.

Voordelen

Je krijgt een bedrag ineens beschikbaar en blijft in je eigen woning wonen. Je kunt met dit bedrag een schenking doen aan de kinderen, je woning aanpassen of een vakantie betalen.

Thuisborg neemt als nieuwe woningeigenaar het risico van waardedaling over.

Nadelen

Na de afgesproken periode moet je in principe je huis uit. Je kunt de woning ook blijven huren maar dan wordt de huur volgens de website 6% van de woningwaarde.

Uit de informatie op de website van Thuisborg blijkt niet duidelijk welke woningwaarde hiervoor wordt gehanteerd: de woningwaarde na 10 jaar of de oorspronkelijke woningwaarde.

Uit de informatie op de website van Thuisborg blijkt niet duidelijk welke woningwaarde hiervoor wordt gehanteerd: de woningwaarde na 10 jaar of de oorspronkelijke woningwaarde. Hoewel 6% van de vrije verkoopwaarde een marktconforme huur is, zal dit in de praktijk, voor deze doelgroep met weinig inkomen, te hoog zijn.

Er komt relatief weinig geld vrij beschikbaar, omdat je een groot deel van het ontvangen bedrag weer kwijt bent aan de terughuur.

Als Thuisborg failliet gaat (het betreft een kleine bv waarbij dat niet ondenkbaar is), heb je een probleem.

Onduidelijke extra kosten

De kosten worden niet duidelijk vermeld door Thuisborg. Het woord 'kosten' komt in de consumentenbrochure van Thuisborg niet voor.

Bijvoorbeeld:

Thuisborg houdt hoge kosten in op de verkoopopbrengst van de woning. De kosten staan niet in de brochure.

Uit de veel gestelde vragen op de website blijkt, dat Thuisborg mogelijk nog €75 maandelijks extra kosten rekent, bovenop de huur ('verhuurbeheer'). Dit is niet meegerekend in de tool en staat niet in de brochure.

Rekenvoorbeeld

We hebben met de calculator op de website van Thuisborg een voorbeeld doorgerekend. De bedragen zijn afgerond.

Stel je woning is €350.000 waard en je hebt geen hypotheek meer.

Je wilt een eerste aanbetaling ontvangen van €200.000.

Je wilt nog 10 jaar in het huis blijven wonen.

Het onderhoud blijft voor eigen rekening (is een optie; bij een andere keuze betaal je een hogere huur).

Thuisborg koopt jouw huis

Je ontvangt €200.000.

Na 10 jaar verkoopt Thuisborg je woning. Je huis is €120.000 in waarde gestegen (Thuisborg rekent bij een 10-jaarsperiode een gemiddelde prijsstijging van 3%). Je huis is na 10 jaar dus €470.000 waard.

Je ontvangt van Thuisborg nog een tweede bedrag, in dit geval €80.000.

Daarnaast krijg je nog een restbedrag als je woning in waarde is gestegen. Dit is 63% van de meerwaarde van je woning, minus kosten. Volgens de calculator blijft een restbedrag van €52.000 over. Het is niet duidelijk hoe Thuisborg aan dit bedrag komt.

In totaal ontvang je dus voor je huis:

€200.000 + €80.000 + €52.000 = €332.000 voor een huis dat na 10 jaar €470.000 waard is.

Je hebt 10 jaar huur betaald aan Thuisborg voor je ' eigen' huis.

Je betaalt in dit voorbeeld 10 jaar lang maandelijks €1086.

Totaal huurbedrag na 10 jaar: €130.320. Dat is inclusief maandelijkse extra kosten van €75 die ergens bij de ‘veel gestelde vragen’ op de website staan.

Kortom:

Als je niet aan deze constructie was begonnen, was je in dit voorbeeld na 10 jaar €268.000 rijker geweest. Je had dan €138.000 meer ontvangen voor je woning en geen huur hoeven te betalen van in totaal €130.000.

We hebben nu gerekend met een periode van 10 jaar. Kies je voor langere looptijden, dan worden deze bedragen nog hoger.

Verder

Als Thuisborg jouw huis niet koopt, kun je je huis op Borgplaats zetten; een soort marktplaats van Thuisborg. Hierbij kunnen anderen een ‘verzilverbod’ doen op jouw huis. Deze handel staat niet onder toezicht van de AFM.

Reactie van Thuisborg

Naar aanleiding van deze eerste indruk heeft Thuisborg enkele antwoorden op veelgestelde vragen aangepast. De aangepaste informatie is te vinden op de website van Thuisborg.

