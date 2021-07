Sportschoolabonnement tijdens corona

Recht op geld terug

Volgens de wet hoef je niet te betalen als een dienst niet wordt geleverd. Je zou dus niet hoeven betalen voor de tijd dat je jouw sportabonnement niet kunt gebruiken. Sportscholen gaan hier verschillend mee om. Zo krijg je bij sommige sportscholen een keuze tussen je geld terug, online lessen of een optie om de kosten te delen. Maar er zijn ook sportscholen waarbij je onterecht je geld niet kunt terugvragen.

Ga in gesprek met de sportschool

Let er op dat de lockdown een groot effect heeft op sportscholen. Als iedereen tegelijk zijn geld terugvraagt of zijn abonnement opzegt, kan dit grote gevolgen hebben. Kleinere sportscholen kunnen hierdoor bijvoorbeeld in de problemen komen.

Probeer daarom met de sportschool tot een redelijke oplossing te komen. Zoals gratis verlenging over de periode dat je niet kon sporten. Of door het abonnementsgeld met elkaar te delen.

Wat vindt de Consumentenbond?

Wij vinden dat je als consument een eerlijke keuze moet krijgen tussen je geld terug of een alternatief. En dat de sportschool die keuze niet voor jou maakt. Want net als de sportschool, kan je als klant (geld)problemen hebben door de lockdown. Krijg je geen optie om je geld terug te vragen? Wijs de sportschool dan op jouw recht op geld terug. Leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd kunnen hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

Fit For Free blijft incasseren

Vanaf de tweede lockdown (15 december 2020) is Fit For Free abonnementsgeld blijven incasseren. Op haar website geeft Fit For Free maar 1 manier van compensatie. Dat is het verlengen van je contract met het aantal weken dat je niet kon sporten. Deze compensatie moet je via een formulier aanvragen. Wij ontvingen signalen van leden die in plaats hiervan liever hun geld terug wilden, maar onterecht werden weggestuurd.

Ook blijkt het erg moeilijk om in contact te komen met het bedrijf. Het telefoonnummer is niet langer bereikbaar en op klachten op ons Klachtenkompas wordt helemaal niet gereageerd. Daarom hebben wij Fit For Free een brief gestuurd en verzocht of zij hun compensatiebeleid willen aanpassen. Hier kregen wij geen duidelijke reactie op.

Heb jij bij Fit For Free je geld teruggevraagd of laten weten dat je tijdelijk niet wil betalen? Maar ben je onterecht weggestuurd? Stuur dan een e-mail naar sportscholen@consumentenbond.nl . We reageren niet op deze mailtjes. Maar jouw signaal helpt ons wel verder.