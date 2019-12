Er zijn verschillende soorten kookplaten, waaronder inductie-, gas-, keramische en traditionele elektrische kookplaten. Wat zijn de voor- en nadelen? Wil je de kookplaat ingebouwd in je keuken of juist vrijstaand? Wij vertellen je waar je rekening mee moet houden en welke extra functies handig zijn.

Gaskookplaten

Koken op gas was jarenlang de standaard. Een gaskookplaat is goedkoop in aanschaf en zuinig in gebruik, maar lastig schoon te maken.

Elektrische kooksystemen

Wil je koken op elektriciteit, dan kun je kiezen uit verschillende soorten kookplaten: de inductiekookplaat, de keramische kookplaat en de klassieke kookplaat met gietijzeren verwarmingselementen. Wat zijn de verschillen? Zijn ze ook zuiniger in gebruik dan de gaskookplaten?

Inductiekookplaat

Koken op een inductiekookplaat wordt steeds populairder. Met een inductiekookplaat kook je snel, relatief zuinig en de plaat wordt niet heet. Waar moet je rekening mee houden als je wilt overstappen op inductie?

Kooptips kookplaten