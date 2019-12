Handige extra functies voor de kookplaat

Extra opties onderscheiden de ene kookplaat van de andere. Het soort vonkontsteking, het aantal pitten en speciale branders bepalen mede welke kookplaat het meest geschikt is.

Speciaal voor wokken

Wok je veel? Dan is het handig om te kiezen voor een speciale wokbrander met een vermogen van tenminste 4 kW. Let op dat de wokbrander zo geplaatst is dat je de andere branders ook nog kunt gebruiken. Enkele platen worden geleverd met een speciale drager waarop je zowel een platte als een ronde bodem kunt plaatsen.

Visbrander

Visliefhebbers kunnen kiezen voor een zogenaamde visbrander. Deze kookzone is ovaal, gelijk aan de meeste vispannen. Een visbrander is niet alleen geschikt voor vispannen, maar ook voor grillpan en teppanyaki. Door de ovale vorm wordt de plaat overal gelijkmatig verhit.

