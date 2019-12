Koken op inductie

Voordelen van inductie

Inductie is op dit moment het populairste elektrische kooksysteem. Geen wonder, want het systeem heeft veel voordelen:

de energie wordt zeer efficiënt gebruikt: er lekt nauwelijks hitte weg;

het hitteveld warmt zeer snel op en koelt snel af;

het hitteveld past zich aan de panbodem aan, dus is niet te groot of te klein;

de kookplaat is makkelijk schoon te houden;

laat je de pan op een uitgeschakeld hitteveld staan, dan wordt hij nog een tijdje doorverwarmd.

Andere elektrische systemen, zoals halogeen, reageren veel trager. Ze doen er langer over om de inhoud van een pan te verhitten en om de pit na gebruik te laten afkoelen.

Nadelen van inductie

Helaas heeft inductie ook een aantal nadelen:

inductiekookplaten zijn de prijzigste variant van de elektrische kooksystemen;

inductie vergt zo veel vermogen dat je er vaak een aparte stroomgroep voor nodig hebt. In enkele gevallen hoeft er geen nieuwe groep te worden toegevoegd, zie 'Koken op één groep';

je hebt er speciale pannen voor nodig;

de magnetische straling kan een gevaar vormen voor mensen met een pacemaker. Een inductiekookplaat is bij normaal gebruik veilig. Zorg dat hij in goede technische staat is en houd voldoende afstand. De adviezen hiervoor variëren van 30 tot 60 cm afstand. Raadpleeg bij twijfel de pacemakertechnicus.

Speciale pannen

Om een pan op een inductiekookplaat te kunnen gebruiken, moet de pan een magnetiseerbare en geleidende bodem hebben die redelijk vlak is. Het inductiehitteveld reageert namelijk alleen op magnetiseerbaar metaal dat in direct contact staat met de kookplaat. De pannen moeten degelijk zijn, ze mogen niet teveel zijn kromgetrokken. Ze mogen echter niet gaan wiebelen, dan is er te weinig contactvlak met de kookplaat. Pannen met een dikke bodem, het liefst opgebouwd uit verschillende lagen (sandwichbodem) hebben het minste last van kromtrekken en zijn daarom het beste voor inductie. Let ook op de vermelding 'geschikt voor inductie' op de pan of verpakking. Dit is vaak aangegeven met een symbool van een spiraal.

Je eigen pannen testen

Test zelf of je huidige pannen geschikt zijn voor inductie, voordat je je een nieuwe pannenset laat aanpraten door een fanatieke verkoper.

Dat doe je met:

de magneettest : als een magneet blijft plakken, is de bodem magnetiseerbaar;

: als een magneet blijft plakken, is de bodem magnetiseerbaar; de wiebeltest : als de pan gaat wiebelen op een plat vlak, dan is hij ongeschikt. Er is dan te weinig contactvlak met de plaat;

: als de pan gaat wiebelen op een plat vlak, dan is hij ongeschikt. Er is dan te weinig contactvlak met de plaat; de beschadigingstest: als de pan eerder op gas is gebruikt, dan kan had hij beschadigd zijn geraakt. Dan kan de pan krassen maken op de nieuwe plaat. Plaats de pan op een krant en verschuif deze. Scheurt de krant, dan moet je de pan zeker niet gebruiken op de inductieplaat.

Pannen die deze proeven doorstaan, kun je gebruiken op een inductiekookplaat. Check bij pannen die geen dikke bodem hebben wel regelmatig of ze niet te veel zijn kromgetrokken.

Inductiekookplaat kiezen

De grootste verschillen tussen inductiekookplaten zitten voornamelijk in de functionaliteit: de bedieningsknoppen, de grootte van de kookzones, hoe netjes de hittezone zich aanpast aan de maat van de pan, enzovoort. Veel hiervan kun je zelf uitproberen in de keukenzaak. Neem een pan van je pannenset mee naar de winkel om er zelf mee te testen en zorg vooral ook dat je de plaat in de keukenzaak aan het werk ziet.

Test hoe snel hij een pan water aan de kook brengt, of de hittezone zich goed aan de pan aanpast en of de bediening bevalt. Laat de verkoper bijzondere beweringen over wat de plaat wel of niet kan demonstreren. Wil of kan hij dat niet, twijfel dan aan het waarheidsgehalte.

Lees ook: