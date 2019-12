Nieuwe Auping-matrassen en Hema-matras getest

Auping

Na de Auping Vivo en Auping Maestro, met €1600 respectievelijk €1400 de 2 duurste Auping-modellen, testten we nu ook de nieuwe versies van de Auping Cresto (€1100), Adagio (€800) en Inizio (€500).

Aan de Cresto, Adagio en Inizio veranderde Auping een stuk minder dan aan de Vivo en Maestro en dat is te zien aan de testresultaten. Die zijn voor de 3 lagergeprijsde modellen in de meeste opzichten niet zoveel veranderd ten opzichte van 2016. Geen herhaling dus van de grote verschillen die we in december 2017 vonden bij de Vivo.

Ondanks de grote prijsverschillen tussen de 5 Auping-modellen zijn de technische verschillen klein. Wie per se een Auping wil, kan zonder problemen een van de goedkopere modellen kiezen. Met een heel belangrijke kanttekening voor mensen met een stofmijtallergie.

Auping levert de 2 goedkoopste modellen, de Adagio van €800 (€50 meer dan het oude model) en de Inizio van €500, voortaan standaard met een tijk die niet gewassen kan worden. Wil je een tijk die op 60 °C in de wasmachine kan - wat we met klem aanraden als je een stofmijtallergie hebt - dan kost dit €100 extra. Bij de duurdere Cresto, Maestro en Vivo hoef je niet extra te betalen voor een tijk die je op 60 °C kunt wassen.

Hema-matras

In januari 2018 publiceren we ook de testresultaten van de nieuwe Hema-matras. De matras is alleen online te koop voor €300, maar als je hem toch graag wil bekijken dan kan dat in een aantal Hema-filialen. De Hema-matras mag je tot 100 dagen thuis uitproberen, en terugsturen als hij niet bevalt. Je krijgt je geld dan terug.

Bekijk alle geteste matrassen met soortgelijke gunstige probeer- en retourvoorwaarden.

M Line Slowmotion 4 en 6

We testten ook de splinternieuwe versies van de M Line Slowmotion 4 en de M Line Slowmotion 6. De vorige versie van de Slowmotion 4 testten we niet, maar in mei 2015 testten we wel de Slowmotion 6. De 2018-versie van de Slowmotion 6 geeft een betere ondersteuning dan de oude versie, en ook de ventilatie is vooruit gegaan. Log in om te bekijken hoe de nieuwe Slowmotion 6 het doet in vergelijking met de andere matrassen in de Vergelijker.

