Auping Adagio (2016)

LET OP: dit is oude versie van de Auping Adagio. Met ingang van het najaar van 2017 is een nieuwe versie te koop. Vraag in de winkel na of je met een oude of nieuwe versie te maken hebt. Beschrijving: Harde matras met een kern van pocketvering met daarboven een dunne laag (3 cm) latex. De tijk mag op 60 °C in de wasmachine gewassen worden. De matras is niet keerbaar en kan dus maar aan één zijde beslapen worden.