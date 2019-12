Badenia (Lidl) 7-zones gelschuim matras H3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op: alleen online te bestellen via lidl-shop.nl. Zeer zachte matras met 3 lagen koudschuim: 2 van 4 cm en daar tussenin een laag van 7,5 cm. 7 comfortzones. De matras is symmetrisch en kan dus worden gekeerd. De tijk is afneembaar en mag gewassen worden op 60 °C. Ook verkrijgbaar in de zachtere variant H2. Wij testten de H3, en de testresultaten gelden alleen voor de hardheid H3. De verschillende hardheidsvarianten zijn niet altijd allemaal te koop in de afmeting 90x200.