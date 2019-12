Decupré Quad Core Individual 2017

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: alleen te bestellen via decupre.nl. Matrassen van Decupré worden aan de lichaamskenmerken en wensen van de klant aangepast. Wij bestelden een matras voor een lange, zware man zonder verdere bijzondere lichaamskenmerken of wensen. Beschrijving: matras met een kern van verschillende lagen schuim: bovenop een laag van 2 cm traagschuim, daaronder een tweede laag traagschuim van 5 cm, daaronder 2 lagen koudschuim, een van 8 en een van 9 cm. 7 comfortzones. De matras is niet symmetrisch en kan dus niet van onder naar boven worden gekeerd. Decupré-matrassen worden alleen via www.decupre.nl verkocht. De matras wordt aangepast aan de lichaamskenmerken van de gebruiker, en hoeft pas te worden betaald na een probeerperiode van 30 dagen. Zie voor meer informatie www.decupre.nl. Prijs geldt voor aankoop op basis van individueel advies. Let op: de door ons gekochte versie was 197,5 cm lang i.p.v. 200 cm.