Eastborn Sprint

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld harde matras met een kern van pocketvering, met daarboven en daaronder een laag latexschuim. De matras is symmetrisch en kan dus aan beide kanten worden beslapen. De handgrepen aan de zijkanten zijn erg klein en de matras is zwaar, waardoor hij lastig te keren is. 7 comfortzones gemeten. De tijk is afneembaar, maar een wasetiket ontbreekt. Volgens de productinformatie mag de tijk alleen in de wasmachine als er een wasetiket in zit, en een etiket ontbreekt. Maar volgens de informatie van de fabrikant mag de tijk in de wasmachine gewassen worden op maximaal 40 °C. Tijk ziet en mooi uit en geeft een luxe feel.