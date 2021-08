Goossens Shapes 4 H-fit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Goossens met pocketveren van verschillende hoogtes (10 en 14 cm). Op de laag pocketveren ligt een laag koudschuim van 3 cm en daar weer bovenop een laag normaal schuim van 1,6 cm. De onderkant is vrijwel hetzelfde, maar de laag normaal schuim is hier 1,4 cm. Opvallend is dat deze matras volgens de fabrikant een "zomer- en winterzijde" heeft, maar in de praktijk verschillen de lagen schuim aan de boven- en onderkant dus slechts 2 mm. Bedoeld voor mensen met een "H-vorm", waarvoor geldt dat de schouders, taille en heupen overal even breed zijn.