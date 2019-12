Hema Matras 90 x 200

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer zachte matras met een kern van 2 lagen koudschuim met verschillende dichtheid. De bovenste laag is ongeveer 2,5 cm en heeft de grootste dichtheid, de onderste is ongeveer 17 cm. 3 comfortzones. De matras is niet symmetrisch en kan dus niet aan beide zijden beslapen worden. De tijk is afneembaar in 2 delen, het bovenste deel kan op 60 °C gewassen worden. Let op: de matras die wij kochten was maar 197 cm lang i.p.v. de opgegeven 200 cm.