Leen Bakker Elastifoam 2017

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mediumharde matras met een kern van één massieve laag schuim van 12,5 cm dikte. Geen comfortzones. De matras is symmetrisch en kan dus worden gekeerd. Geen wasinformatie gevonden in of bij de matras. De matras voelt warm aan en is dus geschikt voor mensen die het snel koud hebben in bed.