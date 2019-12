M Line Slowmotion 8

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zachte matras met een zeer ongewone kern van een laag traagschuim, daaronder een laag koudschuim met daarin ballen van koudschuim met verschillende diameters en dichtheden, daaronder een laag pocketveren en daaronder een laag koudschuim. 7 verschillende comfortzones gemeten. De matras is niet symmetrisch en kan daarom niet gekeerd worden. De tijk is afneembaar en kan gewassen worden op maximaal 60 °C. Het traagschuim reageert sterk op de omgevingstemperatuur en wordt erg hard in een koude slaapkamer.