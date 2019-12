Matt The Bachelor (2018)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is de versie van deze matras die in 2018 werd getest. Inmiddels is deze versie niet meer te krijgen. Modulair matras dat je op 6 verschillende manieren kunt gebruiken door de 4 verschillende lagen (traagschuim, latex en koudschuim van verschillende dichtheid) in een andere volgorde op elkaar te leggen. De hardheid, mate van ondersteuning, comfortgevoel en ventilatie zijn afhankelijk van hoe je de verschillende lagen op elkaar hebt gelegd. Wij testten de matras in verschillende configuraties, en de testresultaten lopen ver uiteen, onder andere afhankelijk van het postuur van de testpersonen. Je mag de matras 120 dagen thuis uitproberen, als hij niet bevalt, krijg je je geld terug.