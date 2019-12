Meradiso (Lidl) 7-zones koudschuimmatras (Hardheid 3)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras met één massieve kern van koudschuim. Vele comfortzones. De matras is symmetrisch en kan dus aan beide zijden beslapen worden. Warme matras, dus geschikt voor mensen die het snel koud hebben in bed. Niet geschikt voor mensen die veel transpireren in bed. De tijk is afneembaar en kan in de machine gewassen worden op 60 °C. LET OP: dit is de 'Hardheid 3'-variant van deze matras. We testten ook de zachtere 'Hardheid 2'-variant, en die scoort anders. De matras is alleen online te koop via Lidl-shop.nl.