Sealy Hybrid Plush

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer zachte, zeer dikke matras met extra hoge pocketveren met daarboven vier dunnere lagen schuim, waaronder één laag traagschuim. Geen verschillende comfortzones gemeten. De tijk is niet afneembaar en kan niet worden gewassen. De matras is maar aan één zijde beslaapbaar, dus kan niet worden gekeerd. Tweekleurige tijk, waarbij veel aandacht is besteed aan het stikwerk, maar de kwaliteit is niet bijzonder. Bies aan de onderkant.