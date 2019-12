Velda Gelfresh Latex (210 cm)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer zachte matras met een kern van een dikke laag latexschuim, met daarbovenop een dunne laag latexschuim en een dunne laag koudschuim. 7 comfortzones gemeten. Tijk is afneembaar en kan gewassen worden op 60 °C. De matras kan niet gekeerd worden. Mooi afgewerkte tijk met verschillende onder- en bovenkant, en aan de zijkant afgewerkt met donkere bies. Let op: is 207,5 cm lang i.p.v. de opgegeven 210 cm en 92,5 cm breed i.p.v. de opgegeven 90 cm.