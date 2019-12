Swiss Sense belooft klachten op te lossen

De belofte van Swiss Sense om klachten vóór eind oktober op te lossen, geldt voor de ongeveer 25 recente klachten op Klachtenkompas. Voor consumenten die hun klacht op een andere manier hebben gemeld of willen melden, heeft Swiss Sense het e-mailadres contact@swisssense.nl opengesteld. Swiss Sense meldt verder dat een 'case manager' is aangesteld die erop toe moet zien dat klachten 'sneller en beter' worden opgelost.

Groot aantal onopgeloste klachten

De klachten gaan vooral over leveringsproblemen en tegenvallende producten en in vrijwel alle gevallen ving de klager bot bij de klantenservice van Swiss Sense. En ook op de klachten op ons Klachtenkompas reageerde Swiss Sense niet. Vanwege het opvallend grote aantal onopgeloste klachten vond de Consumentenbond het de hoogste tijd om bij Swiss Sense aan de bel te trekken.

Klantenservice niet goed ingericht

Swiss Sense wijt de serviceproblemen aan de 'grote vraag naar Swiss Sense-producten, waarop de klantenservice onvoldoende was ingericht.' Maar onder andere 'nieuwe systemen en tools' hebben volgens Swiss Sense bijgedragen aan een verhoogde klanttevredenheid.

Onze ervaring met Swiss Sense

De Consumentenbond zelf heeft ook ervaring met gebrekkige serviceverlening van Swiss Sense. Dit voorjaar bestelden we de voor onze test de Swiss Sense Gazella Platinum Pocket Deluxe en Gazella Gold Pocket in de Swiss Sense webshop. Beide matrassen werden na ruim 6 weken geleverd in plaats van de beloofde 4 à 5, en één van de bestelde matrassen was de verkeerde. De juiste matras ontvingen we pas 3 weken later. De kwaliteit van de matrassen zelf bleek in de test overigens voldoende.

