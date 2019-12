Picnic bezorgt je boodschappen gratis

Bezorggebied Picnic

Inmiddels bezorgt Picnic bij 65.000 klanten in 26 woonplaatsen zoals Amersfoort, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Elke paar weken komen daar nieuwe steden bij. Picnic verwacht binnen 3 jaar in alle stedelijke gebieden te bezorgen.

Wachtlijst

Als je in het bezorggebied woont, kun je je aanmelden door een account in de app aan te maken. Je komt altijd eerst op een (eenmalige) wachtlijst. Meestal ben je na enkele weken aan de beurt. Je aanmelding verplicht je tot niets, je kunt zelf bepalen of je het gaat uitproberen of niet.

Leuk detail: het wachten wordt verzacht met zogenaamde ‘wachtverzachters’. Dit zijn producten die alvast in je winkelmandje worden gelegd en gratis meekomen bij de eerste bestelling. Zoals bananen, stroopwafels, sinaasappels en chocolade.

Bestellen via Picnic-app

Bestellen gaat simpel via de app van Picnic. Het assortiment is (nog) niet zo uitgebreid als bij de concurrenten, maar er zijn zowel A-merken, huismerken als budgetmerken te koop. Een bewuste keuze. Volgens Picnic willen klanten snel bestellen en niet eindeloos door producten scrollen die niemand koopt. Wie een specifiek product mist, kan het doorgeven. Picnic belooft het product toe te voegen zodra 5 klanten het hebben aangevraagd.

Er geldt een minimum bestelbedrag van €25, dit is hetzelfde als bij Jumbo maar een stuk lager dan bij Albert Heijn (€70). Je betaalt vooraf met iDeal en na de bestelling kun je op dit moment niets meer wijzigen. Dat wordt volgens Picnic binnenkort wel mogelijk.

Laagste prijsgarantie

Picnic garandeert de laagste prijzen voor hun producten. Hiermee beloven ze dat hun prijzen altijd even voordelig of zelfs voordeliger zijn dan bij de grote supermarkten met landelijke dekking. Hiervoor vergelijken zij dagelijks hun prijzen met de online prijzen van Albert Heijn en Jumbo. Er wordt niet naar tijdelijke prijsverlagingen en aanbiedingen gekeken. Bij onze proefbestellingen waren ze inderdaad in geen enkel geval duurder dan deze 2 supermarkten.

Bezorging door Picnic

Er wordt 6 dagen per week bezorgd, steeds in 1 tijdvak van een uur. Reserveren is niet nodig: wie ’s avonds voor 22:00 bestelt, krijgt zijn boodschappen de volgende dag gratis thuisbezorgd. ’s Ochtends krijg je een bericht met een exacter bezorgmoment van 20 minuten. En zodra het wagentje vertrekt kun je hem live volgen op de boodschappenradar in de app. Zo weet je tot bijna op de minuut nauwkeurig hoe laat hij voor de deur staat.

De elektrische wagentjes waarin de boodschappen worden bezorgd, zijn milieuvriendelijk. Maar dat kan niet worden gezegd over de plastic zakjes waar de boodschappen in zitten. Je kunt ze wel bij een volgende bestelling aan de bezorger teruggeven en je mag ook meteen andere plastic verpakkingen meegeven. Picnic zorgt ervoor dat het dan wordt gerecycled. Overigens kun je ook statiegeldflessen inleveren. Het tegoed wordt op je rekening teruggestort.

