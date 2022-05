Wat is een flexibel auto-abonnement?

Het idee van een flexibel auto-abonnement is dat je niet jaren vastzit aan een contract en/of auto. Zo is het mogelijk om voor kortere tijd een auto te rijden. Je kunt dan ook vaker van auto wisselen.

Maandelijkse kosten

Voor zo'n abonnement betaal je een maandelijks bedrag voor het gebruik van de auto. Dit is net als bij private lease inclusief verzekeringen, belastingen, onderhoud en pechhulp. Soms is ook een bandenwissel inbegrepen.

Wanneer kies je een flexibel abonnement?

Een auto-abonnement kan in bepaalde situaties interessant zijn. Bijvoorbeeld als je tijdelijk een auto nodig hebt. Of als je soms een periode helemaal niet rijdt, bijvoorbeeld in de zomer. Maar ook als je van plan bent om op korte termijn een huis te kopen, en echt een auto nodig. Een lening of een leasecontract zorgt er doorgaans voor dat je minder kunt hypotheek kunt krijgen. Dan kan een flexibel auto-abonnement tijdelijk uitkomst bieden.

Voor meerdere maanden?

Denk je een auto meerdere maanden nodig te hebben? Dan kan een leasecontract van 12 maanden ook een goede optie zijn. Bereken de maandelijkse kosten door voor het flexibele abonnement. Én vergelijk deze met een leasecontract van 12 maanden. Zo weet je wat voor jou de voordeligste optie is.

Duur op de lange termijn

Wil je voor de langere termijn een oplossing, dan is een flexibel auto-abonnement niet interessant voor je portemonnee. In dit geval is een private leasecontract een goedkopere oplossing.

Aanbieders

Er komen steeds meer aanbieders op de markt die flexibele auto-abonnementen aanbieden. Voorbeelden zijn Anyways, Carsub, imove, Lynk & Co en Care by Volvo.

We zetten een aantal belangrijke zaken voor je op een rij van deze aanbieders. Zo kun je gemakkelijker beoordelen of flexibel autorijden iets voor je is. Of misschien past toch private lease beter bij je wensen en rijgedrag?

Voordelen

Een aantal voordelen van flexbibel autorijden:

Voor een korte periode een auto kunnen rijden (vanaf 1 maand).

Auto's zijn vaak snel leverbaar. Stel je de auto zelf samen, dan duurt het wel langer.

Geen registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit kan bijvoorbeeld voor starters op de huizenmarkt een tijdelijke oplossing zijn.

Nadelen

De nadelen van een flexibel abonnement:

Flexibele abonnementen zijn per maand duurder dan bijvoorbeeld private lease.

Je betaalt soms registratiekosten, wat de maandkosten hoger maakt. Zeker als je maar kort een auto nodig hebt.

Stop of pauzeer je het abonnement voor langere periode, dan betaal je opnieuw registratiekosten.

Wil je langere tijd flexibel autorijden? Dan is een ander nadeel dat je niet standaard schadevrije jaren opbouwt. De meeste leasemaatschappijen geven een verklaring van schadevrij rijden af. Deze verklaring kun je gebruiken als je zelf een autoverzekering wilt afsluiten. Dat scheelt je weer in de premie. Je kan hierom vragen, maar niet alle aanbieders werken hieraan mee.

Lees ook wat de voor- en nadelen van private lease zijn. Zodat je kunt bepalen welke vorm van autorijden het best bij jou past.