Rechtsbijstand via de vakbond

Vakbonden verlenen van oudsher juridische ondersteuning aan hun leden bij problemen met werk en uitkering. Maar let op de addertjes onder het gras. Gezinsleden krijgen niet automatische juridische bijstand, zoals bij een gezinsrechtsbijstandverzekering wel het geval is.

Lidmaatschap of verzekering

Een volwaardige rechtsbijstandpolis zonder tussenkomst van een vakbond kost jaarlijks zo’n €200 tot €250. De dekking is dan wel veel uitgebreider; inkomens-, arbeids- en verkeerszaken zijn meeverzekerd. Bij een vakbond zijn die zaken vaak gedekt door het lidmaatschap, op verkeersconflicten na.

Bij een vakbond moet je natuurlijk nog wel rekening houden met de contributie. Daarvoor ben je al snel €200 per jaar kwijt, afhankelijk van leeftijd en inkomen. Gepensioneerden en WW'ers betalen ongeveer de helft minder.

Belastingvoordeel vakbondscontributie

De vakbondscontributie kan door de werkgever worden ingehouden op het brutoloon, wat tot 51,75% fiscaal voordeel oplevert. Deze mogelijkheid geldt alleen voor werkenden en moet wel in de cao staan. Vraag dit dus na. Het belastingvoordeel geldt niet voor de premie van de aanvullende rechtsbijstandpolis. Met uitzondering van CNV, waar het lidmaatschapsgeld inclusief gezinsrechtsbijstand is.

Rekening houdend met de belastingaftrek is bijvoorbeeld een modaal verdienende FNV’er met 38,10% (2019) belastingdruk netto jaarlijks zo’n €200 tot €250 kwijt aan contributie en aanvullende rechtshulp. Dus ongeveer net zoveel als bij een gewone rechtsbijstandverzekering. Maar dan heb je niet iemand die ook je werknemersbelangen behartigt.

Gezinsleden niet meeverzekerd

Een belangrijk nadeel van een vakbondslidmaatschap is dat gezinsleden niet automatisch meeliften op de rechtshulp die een vakbondslidmaatschap biedt. Voor inkomens- en arbeidszaken kunnen zij hier niet terecht. Bij een gezinsrechtsbijstandpolis zijn zij wél automatisch meeverzekerd.

Bij De Unie krijgen gezinsleden alleen hulp bij een combinatielidmaatschap, dat meer kost (al betaalt de hoofdverzekerde dan wel een gereduceerd tarief).

FNV biedt alleen gezinsleden zonder inkomen hulp aan via het lidmaatschap. Het geschil mag dan bovendien alleen gaan over letselschade.

Het lidmaatschap van vakbond CNV is voor verschillende bonden inclusief gezinsrechtsbijstand. Familieleden zijn dan niet gedekt voor arbeids- en inkomensgeschillen, hiervoor wordt doorverwezen naar een vakbondslidmaatschap voor gezinsleden.

Wachttijden

Een lidmaatschap van een vakbond geeft automatisch recht op advies en rechtsbijstand bij arbeids- en inkomensgeschillen. Maar net als bij verschillende rechtsbijstandpolissen heb je niet altijd direct recht op hulp.

De Unie hanteert bijvoorbeeld een wachttijd van 3 maanden voor juridische hulp via een medewerker. Externe rechtsbijstand via bijvoorbeeld een advocaat krijg je pas na 6 maanden.

Bij vakbondsreus FNV kun je in de eerste 6 maanden hulp krijgen bij een arbeids- of inkomensgeschil, maar dan ben je verplicht om 2 jaar lid te blijven.

Bij CNV’s grootste bond Vakmensen geldt geen wachttijd, bij CNV Connectief en CNV Dienstenbond is dit 3 maanden.

Opzegtermijn vakbonden

Een rechtsbijstandverzekering is, net als andere schadeverzekeringen, na uiterlijk 12 maanden opzegbaar met 1 maand opzegtermijn. Een vakbond hoeft je minder snel te laten gaan, omdat vakbonden zijn uitgesloten van de Wet van Dam die voorkomt dat overeenkomsten stilzwijgend worden verlengd.

Bij FNV en CNV kun je na 12 maanden binnen 3 maanden opzeggen.

Bij de Unie kun je binnen 3 maanden opzeggen, maar als je gebruikmaakt van een actielidmaatschap (tegen een kortingstarief) van een jaar, kan opzeggen pas na die periode.

Rechtsbijstand via de vakbond

Naast het lidmaatschap bij een vakbond kan een aanvullende rechtsbijstandverzekering vaak met korting bij een bevriende verzekeraar worden afgesloten. Zónder dekking van werk- en inkomen gerelateerde zaken, zodat je niet dubbel verzekerd bent. Het lidmaatschap dekt die zaken immers al. Maar let op: in arbeids- of inkomensgeschillen waarbij een advocaat verplicht is, mag je deze waarschijnlijk niet zelf kiezen. Mogelijk krijg je via de vakbond wel de keus uit een aantal kantoren. Via een rechtsbijstandsverzekering heb je wel vrije advocaatkeuze.

FNV-leden kunnen bijvoorbeeld een aanvullende rechtsbijstandverzekering via Reaal afsluiten, waar het dekkingsgebied bij de meeste conflicten eveneens beperkt is tot Nederland. CNV biedt een rechtsbijstanddekking aan van Arag en De Unie van Das. Check de dekkingen en let in de voorwaarden op wachttijden, de franchise (minimum schadebedrag) en vergoeding voor externe (advocaat)kosten die voor de verschillende conflicten gelden.

Rechtsbijstandverzekeringen vergelijken

Lidmaatschap van een vakbond, eventueel in combinatie met een aanvullende rechtsbijstandpolis, kan een goed alternatief zijn voor een gewone rechtsbijstandpolis. Maar let wel goed op de dekking. Wie lid is van een vakbond en tóch zelf een rechtsbijstandpolis wil uitkiezen, kan soms de dekking arbeid en inkomen achterwege laten - dat scheelt grofweg 40% premie.

Via de vergelijker Rechtsbijstandverzekeringen kun je direct nagaan welke rechtsbijstandpolis het voordeligst uitpakt.

