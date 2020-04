Corendon annuleert alle reizen tot 1 juni 2020

Nieuws|Vanwege het Corona-virus heeft Corendon alle circa 80.000 vakanties met vertrek tot 1 juni 2020 geannuleerd. Restantbetalingen hoeven niet meer te worden gedaan. Voor het bedrag dat zij al hebben betaald, krijgen de getroffen klanten een Corendon Corona-voucher. Dit is alleen bedoeld voor (een volgende) pakketreis, niet voor losse vliegtickets.

Uitzonderingssituatie

Het Corona-voucher is omstreden. Normaal gesproken moet de reisorganisator die een vakantie annuleert de hele reissom terugbetalen. Corendon-topman Steven van der Heijden noemt de huidige situatie echter ‘zo uitzonderlijk, dat Corendon zich op het standpunt heeft gesteld dat het gerechtvaardigd is om hiervan af te wijken’. Het Corona-voucher is een initiatief van branchekoepel ANVR en garantiefonds SGR.

Corona-voucher heeft beperkingen

Het nadeel van zo'n voucher is de beperkte geldigheid van één jaar na de datum van uitgifte. Ook kun je de waarde alleen inwisselen bij dezelfde reisorganisatie, terwijl je elders misschien een betere aanbieding kunt krijgen. Desondanks staat de Consumentenbond vooralsnog neutraal tegenover dit initiatief. Wij verwachten van reisorganisatie wél een flexibele houding ten opzichte van reizigers bij het opnieuw boeken of omboeken van de reis.

De vouchers worden 1 jaar gedekt door de SGR, maar de nieuwe reis kan verder in de toekomst liggen. Je moet binnen dat jaar een nieuwe reis boeken. Als de reissom van de nieuwe vakantie hoger uitvalt, brengt Corendon de meerkosten in rekening. Is de nieuwe reis goedkoper, dan betaalt de organisatie het verschil terug aan de klant. Die kan trouwens altijd geld terugvragen, zelfs als hij/zij eerder een voucher heeft geaccepteerd.

Alle voorwaarden voor het voucher zijn te vinden op de site van de ANVR.

