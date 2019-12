Beste gratis apps: Betalen & Shoppen

Wij selecteren de beste gratis apps en verdelen die in een aantal categorieën. Op deze pagina vind je de beste gratis apps in de categorie Betalen & Shoppen.

Ikea Place

Met de Ikea Place-app kun je je huis virtueel inrichten. Je scant eerst de vloer van je woonkamer, waarna je in de online-catalogus een meubelstuk kiest en op je scherm in de kamer plaatst. Je kunt er zelfs omheen lopen. Dit is een van de eerste apps die gebruikmaakt van de nieuwe mogelijkheden voor 'augmented reality' (toegevoegde werkelijkheid) in iOS 11.

Download Ikea Place voor iOS.

Catawiki

Via Catawiki bied je op sieraden, antieke meubels, kunst en verzamelobjecten. Je kunt ook je eigen antieke spullen verkopen, de app biedt wereldwijde verzendingen. Catawiki begeleidt de veilingen. Let wel op: gewonnen veilingen verplichten meestal tot aankoop!

Download Catawiki voor iOS of Android.

Qarma

Een handig hulpmiddel om geld aan goede doelen te geven. Kies elke maand een doel om je maandelijkse bijdrage naartoe te sturen. Voordeel: je zit niet vast aan abonnementen, mailingen en wervingscampagnes. Maar let op: Qarma rekent 5% kosten.

Download Qarma voor iOS.

DigiD

Log op een nieuwe manier in op sites van de overheid zoals DUO.nl en Belastingdienst.nl. Surf op je computer naar de site, voer je gebruikersnaam in en scan de QR-code (deze code verschijnt op je scherm) met de app. Nadat je een zelfgekozen pincode op je smartphone invoert ben je ingelogd op de site. De app neemt wel veel ruimte in beslag.

Download DigiD voor iOS of Android.

Tikkie

Is iemand je geld schuldig? Met Tikkie vraag je gemakkelijk je geld terug. De app stuurt via WhatsApp een iDeal-betaalverzoek waarmee het gekozen bedrag naar je rekening kan worden overgemaakt. Zo kan diegene via zijn eigen bank betalen zonder de app te downloaden.

Download Tikkie voor iOS of Android.

Afas Personal

Krijg grip op je inkomsten en uitgaven met dit digitale huishoudboekje. Je kunt gegevens van maximaal 2 bankrekeningen importeren en opdelen in categorieën zoals ‘Wonen’, ‘Huishouden’ en ‘Vrije tijd’. Ontdek meer ins en outs over Afas Personal en andere digitale huishoudboekjes.

Download Afas Personal voor iOS of Android.

Reclamefolder

Bekijk de actuele folders van landelijke en lokale winkels en bewaar je favoriete aanbiedingen op je persoonlijke prikbord. Via de app kun je ook je eigen klantenkaarten toevoegen die vervolgens via je mobiel gescand worden in de winkel. Daarnaast is het mogelijk bepaalde kortingsbonnen direct vanaf je mobiel te gebruiken.

Download Reclamefolder voor iOS, Android of Windows Mobile.

Klarna

Klarna biedt een overzicht van al je aankopen en betalingen, een methode om achteraf te betalen. Hij biedt wat handige extra’s, zoals de betalingstermijn verlengen en een herinnering als je een rekening moet betalen. Daarnaast is iDEAL geïntegreerd zodat betalingen snel en makkelijk gaan.

Download Klarna voor iOS of Android.

Stocard

Bewaar al je klantenkaarten in één app. Scan met de app de streepjescode van de kaart om een kopie op je smartphone te maken. In de winkel kies je de juiste klantenkaart, waarna de app de streepjescode toont. Let op: sommige oudere scanners in winkels kunnen hier niet mee overweg. Je krijgt aanbiedingen van de winkels op je telefoon, maar die kun je uitzetten.

Download Stocard voor iOS of Android.

MyOrder

Met MyOrder kun je mobiel betalen voor diensten. Zo kun je in veel gemeenten de app gebruiken voor parkeren. En bij aangesloten restaurants, benzinestations en bioscopen kun je afrekenen. De app oogt wat rommelig.

Download MyOrder voor iOS of Android.