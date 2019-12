Nachtmodus op je smartphone: nuttig of niet?

Ook in de avond zijn we nog druk met onze smartphone in de weer. Volgens verschillende onderzoeken kan het licht van je smartphone je nachtrust verstoren. Een oplossing hiervoor is de nachtmodus. Daarmee kun je de kleur van het licht op je telefoon aanpassen.

Conclusie

Minder fel, blauw licht in de avond is beter voor je ogen en kan je nachtrust verbeteren. Het beste is om je smartphone 2 uur voordat je gaat slapen niet meer aan te raken. Maar vind je dit lastig, dan kan je de nachtmodus op je telefoon inschakelen.

Niet goed voor de nachtrust

Nog even appen of Facebook checken. Vaak is het al lang donker als we nog druk in de weer zijn met onze smartphone of tablet. Al die late activiteiten zijn niet goed voor de nachtrust. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de invloed van schermlicht op ons slaapgedrag.

Fel, blauw licht van lcd-schermen kan slecht zijn voor je nachtrust. Het licht vermindert de aanmaak van melatonine (het stofje dat je slaperig maakt) waardoor het lastiger kan zijn om in slaap te vallen. Ook verstoort het felle licht je slaap-waakritme.

Nachtmodus kan de nachtrust verbeteren

Apple en Google (en diverse appmakers) bieden hier een oplossing voor in de vorm van een nachtmodus. Daarmee kun je de kleur van het scherm op je telefoon aanpassen. In de avond kun je kiezen voor een warme, rode tint in plaats van het felle, blauwe licht. Het warmere licht geeft je ogen meer rust waardoor je makkelijker inslaapt en je nachtrust verbetert.

Laat je smartphone liggen

Over de invloed van licht op slaapgedrag spraken we in 2016 neuroloog dr. Marcel Smits van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hij geeft aan dat het blauwe licht van tablets (en smartphones) van geringe invloed is op je slaap.

‘Veel belangrijker is de invloed van geestelijke activiteit. Om vlot in te slapen is het van wezenlijk belang om 2 uur voor het inslapen geen grote geestelijke of lichamelijke inspanning te verrichten. Bij het bedienen van smartphones en tablets wordt je hersenactiviteit omgezet in fijne bewegingen van de vingers (bijvoorbeeld bij typen) en dat kan slecht uitpakken voor je nachtrust’.

Zo activeer je de nachtmodus in iOS

Ga naar Instellingen > Beeldscherm en helderheid.

Klik op ‘Night Shift’.

Met de optie ‘Gepland’ kun je het licht van het scherm in een bepaalde periode automatisch laten aanpassen. Hierbij kun je kiezen voor vaste tijden of voor 'zon onder tot zon op'.

Met het schuifje ‘Kleurtemperatuur’ regel je de kleur van het licht.

Zo activeer je de nachtmodus in Android

Op Android smartphones verschilt het per merk of je de nachtmodus kunt activeren. En het hangt van je softwareversie af hoe je de nachtmodus activeert. Soms heet het geen 'nachtmodus', maar 'filter op blauw licht'. Het principe is hetzelfde.

Android 8

Ga naar Instellingen > Display.

Klik op 'Filter blauw licht' (let op, klik niet direct op het schuifje maar op de tekst 'Filter blauw licht').

Met de optie ‘Inschak. als gepland’ kun je het licht van het scherm in een bepaalde periode automatisch laten aanpassen. Hierbij kun je kiezen voor vaste tijden als je op 'Aangepaste planning' klikt of voor 'zonondergang tot zonsopgang'. En als je het handmatig direct wil toepassen, klik je op 'Nu inschakelen'.

Met het schuifje ‘Ondoorzichtigheid’ regel je de kleur van het licht.

Android 9

In Android 9 kun je ook de 'Filter blauw licht' gebruiken om 's avonds en 's nachts warmer licht op je beeldscherm te krijgen. Maar in deze softwareversie kun je ook kiezen voor 'Nachtstand'.

In dit geval geeft het inschakelen van de nachtstand geen warmer maar donkerder licht met de kanttekening dat dit alleen werkt voor Samsung-apps. Deze nachtstand schakel je zo in:

Ga naar Instellingen > Display.

Hier zie je 'Nachtstand' staan en als je deze aanzet, schakelt hij gelijk over op een donker scherm.

Je kunt de nachtmodus ook inschakelen door op je startscherm van boven naar beneden te swipen en op het maantje te klikken.

