Conclusie

De Lumia 830 kan niet helemaal doorgaan als een topmodel. Daarvoor is het toestel niet krachtig genoeg. Voor de relatief lage prijs van €350 krijg je wel: een premium-ontwerp, een groot en degelijk scherm, en een zeer goede camera met optische beeldstabilisatie. De laatste eigenschap vinden we alleen terug in enkele andere dure smartphones.

Ben je een liefhebber van Windows Phone en gebruik je je smartphone vooral voor basistaken, dan is de Lumia 830 een prima deal. Speel je veel games en gebruik je veel grote apps tegelijk, dan zijn er voor €350 betere telefoons te krijgen.

Een high-end ontwerp

De Nokia Lumia 830 is zeer fraai vormgegeven en heeft niet alleen de 'look' van een topmodel. Net als veel topmodellen van andere merken is het toestel deels vervaardigd uit metaal. De Lumia 830 voelt daardoor zeer stevig en degelijk aan.

De gebolde achterkant en het gebolde glas van het scherm, geven de Lumia 830 daarnaast een comfortabele grip. De achterkant kan overigens open worden gemaakt om zo de batterij, simkaart en een geheugenkaart te plaatsen. De usb-aansluiting zit aan de bovenkant. Dat is niet zo gebruikelijk en is minder handig als je de telefoon in een houder in de auto gebruikt.

De rand van het toestel voelt minder prettig aan en dan met name de hoeken. Die steken af en toe in de palm van je hand. Het wat dof aandoende oppervlak van de rand doet aan een kunststof afwerking denken.

Zoals bij meer Nokia Lumia's is de aan/uit-knop in de rechterrand laag geplaatst. Bij een rechtshandige gebruiker liggen deze knop en ook de sluiterknop, al gauw in de palm van je hand. Het komt dus af en toe voor dat je ze per ongeluk indrukt.

Lekker groot scherm

Het scherm heeft een resolutie van 1280 bij 720 pixels. Dat is geen full-hd maar de scherpte van het scherm is met 294 pixels per inch niet slecht. Maar bij teksten met hele kleine letters let, mist mogelijk wel wat scherpte, maar de meeste foto's en video's zijn goed te bekijken.

Met het formaat van 5 inch is er veel ruimte voor de iconen en is de internetervaring erg fijn. Er is veel informatie zichtbaar in één oogopslag. Ondanks het grote scherm heeft Nokia de schermranden klein weten te houden waardoor het toestel nog prima te bedienen is met één hand.

De kwaliteit van het scherm is in het algemeen heel goed. Het is misschien niet het beste scherm maar voor deze prijs krijg je een scherm met een mooie kleurweergave, prima kijkhoeken, en een goed contrast. In deze prijsklasse zijn wel verschillende toestellen te koop met een hogere resolutie.

Geen top prestaties

De Lumia 830 heeft een 1,2 GHz quadcore-processor. Dezelfde chip zit ook in andere goedkopere smartphones zoals de Motorola Moto G. Nokia heeft op dit onderdeel waarschijnlijk bespaard om de prijs laag te houden.

De processor is krachtig genoeg voor de meeste basistaken maar de grafische prestaties zijn niet super. Spelletjes zien er beter uit en spelen fijner op Android-toestellen die dezelfde processor hebben zoals de genoemde Motorola Moto G. Het kan zijn dat dit komt omdat de spellen niet geoptimaliseerd zijn voor het Windows Phone-platform. Er zijn genoeg smartphones van €350 die veel krachtiger zijn, zoals de Google Nexus 5 en de Samsung Galaxy S4.

Met 1 GB werkgeheugen heeft de Lumia 830 soms ook moeite met multitasken. Bij het installeren van veel apps of updates kun je de telefoon beter even wegleggen. Ga je daarnaast nog eens internetten of een zware game spelen, dan word je zonder pardon afgekapt en teruggestuurd naar het startscherm. Dit is ook het geval als je meerdere grote apps open hebt staan.

Uitstekende camera

De camera in de Lumia 830 heeft een resolutie van 10 megapixels. Door de aanwezigheid van een echte cameraknop - die je eerst zacht kunt indrukken om te focusseren - maakt Nokia vrienden onder fotografieliefhebbers.

Bijzonder is dat de camera optische beeldstabilisatie heeft. Dat is bedoeld om het trillen van je handen tegen te gaan zodat je geen wazige foto's krijgt en helpt bij het nemen van foto's in het donker. Deze uit compactcamera's geleende technologie is voor smartphones niet altijd zinvol. Maar bij de Lumia 830 lijkt het goed te werken: het toestel presteert relatief goed bij weinig licht. In het onderstaande voorbeeld is het resultaat zelfs beter dan de dure iPhone 6 Plus die ook optische beeldstabilisatie heeft. Het beeld van de Lumia is scherper met meer detail, maar de belichting zou nog beter kunnen; de donkere situatie lijkt nu juist overbelicht.

Nokia Lumia 830 Apple iPhone 6 Plus

Foto's zien er verder goed uit en hebben bij normale en donkere lichtomstandigheden veel detail. Zie hieronder een aantal voorbeeldfoto's. In de camera-app van de Lumia 830 wordt later in een update HDR toegevoegd net als de mogelijkheid om in zeer hoge resolutie te filmen. Met HDR worden er 3 foto's genomen met verschillende belichtingsniveaus en daarna samengevoegd tot één foto. Hierdoor komen foto's met zeer heldere en donkere delen beter uit. In de middelste foto hieronder zie je bijvoorbeeld dat zonder HDR de lucht bijna helemaal wegvalt.

Opmerkelijk detail in de meest rechtse foto: de felgekleurde achterkant van het toestel is zo fel dat het weerkaatst in objecten die dichtbij komen. Alleen bij het zwarte model zul je hier geen last van hebben.

Praktisch besturingssysteem

Wil je een eenvoudig te bedienen besturingssysteem dan zit je met Windows Phone goed. Het systeem loopt soepel, is van de meeste gemakken voorzien zoals een notifcatiecentrum, en heeft veel nuttige ingebouwde apps. Bovendien zijn de meeste apps zeer fraai vormgegeven en maken ze goed gebruik van de beschikbare ruimte.

Overgens kan de Windows Store-app kan wel een make-over gebruiken. Het vinden van apps is lastig omdat je er niet veel in een oogopslag kunt zien. Je moet dus veel scrollen. Zo lijkt deze app-winkel in ieder geval goed gevuld. Het app-aanbod is inmiddels een stuk verbeterd ten opzichte van een jaar geleden, maar wie specifieke app-wensen heeft kan nog steeds beter voor iOS of Android kiezen.

Vele leuke extra's

Voor de prijs van €350 heeft de Lumia 830 veel leuke pluspunten:

Het 16 GB-opslaggeheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaartje van maar liefst 128 GB.

Het toestel ondersteunt draadloos opladen. Hiervoor moet je wel een aparte oplader kopen.

Met de nfc-chip kun je het scherm van de Lumia 830 op een groter scherm tonen via een aparte accessoire.

Met de app 'Nokia HERE Drive+' heb je een volledig navigatiesysteem bij de hand, ook als er geen internetverbinding is want je kunt de kaarten gratis downloaden.

Je krijgt 15 GB aan opslagruimte in Microsoft's clouddienst OneDrive, een vergelijkbare dienst als Google Drive.

Met de app 'Mix Radio' heb je gratis toegang tot muziek van je favoriete artiesten. Je kunt nummers niet zelf aanklikken maar toch persoonlijke mixen maken die je ook nog eens offline kunt beluisteren. Handig als je even geen internet hebt.

Wat is de Nokia Lumia 830?

De Nokia Lumia 830 is een smartphone van Microsoft. Het toestel heeft een 5 inch-scherm, beschikt over 4G en nfc, en heeft een adviesprijs van €350. Het toestel is in verschillende kleuren verkrijgbaar: zwart, wit, groen en oranje.

Specificaties

Besturingssysteem: Windows Phone 8.1 met Lumia Denim;

Windows Phone 8.1 met Lumia Denim; Beeldscherm: 5,0 inch;

5,0 inch; Resolutie: 1280 x 720 pixels;

1280 x 720 pixels; Pixeldichtheid: 294 ppi (goede scherpte);

294 ppi (goede scherpte); Gewicht: 150 gram;

150 gram; Afmetingen: 139,4 x 70,7 x 8,5 mm;

139,4 x 70,7 x 8,5 mm; Processor: 1,2 GHz (quad-core);

1,2 GHz (quad-core); Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 16 GB + microSD tot 128 GB;

16 GB + microSD tot 128 GB; Netwerk: wifi/3G/4G/bluetooth/gps;

wifi/3G/4G/bluetooth/gps; Camera achterkant: 10 megapixel met optische beeldstabilisatie (autofocus + led-flits);

10 megapixel met optische beeldstabilisatie (autofocus + led-flits); Camera voorkant: 0,9 megapixels;

0,9 megapixels; Prijs: €350;

€350; Verkrijgbaar vanaf: september 2014.

Meer lezen: