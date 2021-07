Werken met bestanden op je smartphone

Op je smartphone staan veel soorten bestanden. Ze komen binnen via apps en je kunt er allerlei taken mee uitvoeren. We laten zien wat je allemaal met die bestanden kunt doen.

Android en iOS

De stappenplannen in dit artikel gelden voor Android 11 op een nieuw model Samsung-smartphone, en voor iOS 14.6 op een Apple iPhone 7. Op smartphones van een ander merk en met een oudere Android-versie wijken de stappen soms af. Dan zijn de benamingen anders en/of zitten de knoppen en iconen op een andere plek. Ook de meegeleverde apps kunnen per versie verschillen.

Bestanden openen in websites

Via de browser kun je bestanden downloaden naar je smartphone. We gaan uit van Chrome voor Android en Safari voor iOS.

Android

Tik eenmaal op een snelkoppeling of knop op de website. Chrome opent het bestand meteen of vraagt met welke app je het wilt openen. Je kunt je vinger op de snelkoppeling of knop houden. Hiermee open je een menu met aanvullende opties. Via de optie Link downloaden kun je het bestand direct downloaden, zonder het eerst te openen. Het bestand wordt opgeslagen in de map Downloads.

iOS

Tik op de website eenmaal op de link of knop. Afhankelijk van het bestandstype wordt het bestand meteen geopend. Als je met je vinger op de snelkoppeling drukt, kun je ervoor kiezen het bestand te downloaden. Als je een afbeelding, pdf-bestand of mediabestand hebt gedownload, toont Safari dit direct op een nieuw tabblad. Gaat het om een ander soort bestand, dan wordt het niet getoond, maar opent een venster waarin je alleen de bestandsnaam ziet. Je wijst dan nog zelf een app aan waarmee je het bestand wilt openen. Tik op Delen (rechtsboven in het venster). Een venster met apps verschijnt. Je krijgt toegang tot de map met gedownloade bestanden door in het thuisscherm te tikken op Bestanden en te kiezen voor Downloads. Vaak vind je deze verwijzing in de sectie Favorieten. Vind je de vermelding hier niet, tik in de sectie Locaties dan op Op mijn iPhone.

Bestanden openen in e-mail

Ontvang je op je telefoon e-mail met een bijlage? Wat je met die bijlage kunt doen, hangt af van het type bestand. We gaan uit van de standaard mail-apps voor Android (Gmail) en voor iOS (Mail). Gebruik je een andere app, dan kunnen de opties iets afwijken.

Android

Open de Gmail-app. Bevat een e-mail een bijlage? Dan zie je dat in het postvak, onder het bericht. Tik op het bestand om het direct te openen. Als je eerst de e-mail opent, wordt het bestand onderaan de e-mail getoond in een kleine voorbeeldweergave. Tik eenmaal op het bestand om het te openen. Gmail opent het bestand met de app die aan de bestandssoort is gekoppeld. Soms zijn er meerdere apps geschikt om het bestand mee te openen. Dan verschijnt het venster ‘Openen met’, waarin je kiest met welke app je de bijlage wilt openen. Tik op Eén keer om het bestand eenmalig met de gekozen app te openen. Tik op Altijd om het bestandstype voortaan altijd met die app te openen. Zie verderop onder ‘Kies de juiste app’ voor hulp bij het kiezen van de geschikte app. Wil je het bestand downloaden? Tik op de downloadknop (de pijl die naar beneden wijst). Het bestand wordt opgeslagen in de map Downloads. Hoe je deze map opent, staat verderop onder 'Gedownloade bestanden vinden'. Je kunt het bestand ook opslaan in Google Drive. Tik op de Google Drive-knop om het bestand daar op te slaan. Controleer de naam van het bestand en pas deze eventueel aan. Bij Map kun je de locatie binnen Google Drive aanpassen. Standaard is dat Mijn Drive. Tik op Opslaan om het bestand naar Google Drive te uploaden.

iOS

Open de Mail-app. E-mail met een bijlage herken je aan het pictogram van een paperclip. Tik op een bericht om het te openen. Het bijgevoegde bestand wordt onderaan de e-mail getoond. De omvang en het type van het bestand bepalen wat ermee gebeurt. Soms wordt het bestand automatisch gedownload, zodat je het meteen kunt openen door erop te tikken. Bijvoorbeeld bij een tekstbestand. Andere soorten bestanden, zoals afbeeldingen, worden direct in de mail getoond. Soms moet het bestand eerst nog worden gedownload. Tik dan op het bestand. Tik daarna nogmaals om het te openen. Of druk met je vinger op een bijlage om er een voorvertoning van te bekijken en te zien welke taken je kunt uitvoeren. Nadat je op een bestand hebt getikt om het te openen, verschijnt een nieuw venster. Voor sommige soorten bijlagen verschijnt een balk met knoppen waarmee je andere apps kunt openen. Zie verderop onder ‘Kies de juiste app’ voor hulp bij het kiezen van de geschikte app. Wil je het bestand niet direct openen, maar bewaren? Houd je vinger op de bijlage totdat een menu verschijnt. Tik op Bewaar in Bestanden. Hoe je deze map opent, staat verderop onder 'Gedownloade bestanden vinden'.

Bestanden openen in WhatsApp

Met WhatsApp kun je verschillende bestanden, bijvoorbeeld foto’s, video’s en tekstdocumenten ontvangen en verzenden.

Een bestand ontvangen

Open WhatsApp en dan het bericht met het bestand, bijvoorbeeld een foto. Tik eenmaal op het bestand om het te openen. Je hebt op een later moment altijd eenvoudig toegang tot eerder ontvangen bestanden.

Android: Open de conversatie waarin het bestand is verstuurd. Tik op de drie verticale puntjes (rechtsboven in het scherm). Kies Media, links en documenten.

iOS: Tik bovenaan het scherm op de naam van het contact en kies Media, links en docs. WhatsApp rangschikt de bestanden op drie tabbladen. Tik op de tab van het bestandstype, afhankelijk van waarnaar je op zoek bent. Tik hierna op het bestand om het te openen.

Een bestand versturen

Open WhatsApp en kies de contactpersoon die je een bestand wilt sturen. Android: Tik op de paperclip en kies de optie die het beste past, bijvoorbeeld Document, Galerij of Contact.

iOS: Tik op de + en kies de optie die het beste past, bijvoorbeeld Foto- en Videobibliotheek of Document. Selecteer het bestand, voeg eventueel een onderschrift toe en tik op de verzendknop.

Kies de juiste app

Voor sommige bestandsformaten zijn in zowel Android als iOS standaard-apps ingesteld. Open je zo’n bestand, dan wordt het direct getoond in een app of bijvoorbeeld in de browser. Dit geldt voor onder meer afbeeldingen, muziekbestanden, videobestanden en (in veel gevallen) pdf’s.

Voor andere bestanden toont de telefoon eerst een venster met apps. Hieruit kies je zelf de geschikte app om het bestand mee te openen. Dezelfde ‘vraag’ wordt ook gesteld als er meerdere apps zijn waarmee je het bestand kunt openen of wanneer er geen standaard-app is ingesteld.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste app? Raadpleeg het overzicht hierna. Als een app niet op de telefoon staat, kun je deze downloaden uit de app-store.

Apps om bestanden te openen

Type bestand Openen in Android met Openen in iOS met Afbeelding (png, jpg, gif) Galerij of Foto's Foto's of Bestanden Muziek (mp3, wav) YouTube Music Muziek Video (mp4, avi) Galerij of Foto's Foto's of Bestanden E-book (epub) Google Play Boeken Boeken pdf Google Drive PDF Viewer Bestanden Microsoft Office (docx, pptx, xlsx) Ingebouwde viewer (voor bewerken: Microsoft Office) Ingebouwde viewer (of resp. Pages, Keynote, Numbers, of Microsoft Office) Afspraak (ics) Agenda of andere mail-app Agenda Tekstbestand (txt) Ingebouwde viewer, browser of Microsoft Office Ingebouwde viewer Contactgegevens (vcf) Gmail of andere mail-app Contacten

Gedownloade bestanden vinden

Alle bestanden die je hebt gedownload, worden bewaard in de map Downloads.

Android

Open de app Mijn bestanden. Bovenin vind je de bestanden die je het laatst hebt geopend. De sectie eronder – Categorieën –biedt snelkoppelingen naar populaire bestandsformaten. Tik je bijvoorbeeld op Afbeeldingen of op Video’s, dan worden alle bestanden getoond die aan dat kenmerk voldoen. De laatste sectie biedt toegang tot de verschillende opslaglocaties van de telefoon, zoals de interne opslag en eventuele geheugenkaart. Ook vind je hier eventuele koppelingen naar online- opslagdiensten zoals OneDrive en Google Drive.

iOS

Open de app Bestanden. Tik linksonder op Recent voor een overzicht van alle bestanden die je onlangs hebt geopend. Tik rechtsonder op Blader voor een overzicht van de andere bestandslocaties, zoals Op mijn iPhone en Recent verwijderd. Tik op een van de locaties om de onderliggende bestanden te zien. Verder kan de app de bestanden sorteren op favoriete locaties (via de sectie Favorieten) en op tags (via de sectie Tags).

Bestanden afdrukken

Bestanden op de telefoon kun je ook afdrukken. Direct afdrukken kan alleen als de printer daarvoor geschikt is en is aangesloten op hetzelfde wifinetwerk.

Android

Open het bestand dat je wilt afdrukken. Tik op de knop met de drie puntjes. Kies Afdrukken. Is de printer nog niet zichtbaar? Tik op Printer selecteren en kies de printer. Controleer de andere instellingen. Bijvoorbeeld het aantal af te drukken exemplaren en het gewenste papierformaat. Tik op Afdrukken. Deze knop herken je aan de afbeelding van een printer.

iOS

Open het bestand dat je wilt afdrukken en tik op de knop Delen. Kies Druk af. Selecteer de gewenste printer en geef aan hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt. Via de optie Serie bepaal je het paginabereik: zo kun je alleen de huidige pagina afdrukken, een selectie van pagina’s of het volledige bestand. Tik op Druk af.

Bestanden delen met anderen

Bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen, kun je eenvoudig delen met anderen.

Android

Open het bestand dat je wilt delen. Tik op de knop met de 3 puntjes en tik op Delen. Kun je die knop niet vinden? De manier van delen verschilt per app. In stap 4 vind je voorbeelden voor de populaire apps Google Foto’s en Microsoft Office. Het deelvenster van Android bestaat uit 3 onderdelen. Bovenaan zie je om welk bestand het gaat. Op sommige toestellen (waaronder die van Samsung) kan bovendien de optie Delen als koppeling verschijnen: hiermee maak je een koppeling naar het bestand die je met anderen kunt delen. De afbeelding wordt dan opgeslagen op een server, bijvoorbeeld die van Samsung.

Ook kan de optie Dichtbij delen verschijnen. Hiermee kun je het bestand delen met iemand die in de buurt is (als de telefoon hiervoor geschikt is). Het tweede deel van het deelvenster toont een overzicht van aanbevolen personen. Het laatste deel bevat een overzicht van alle apps waarmee je het geselecteerde bestand kunt delen. Blader naar beneden om de volledige lijst met apps te zien. De manier van delen verschilt per app. Open je een foto in het veelgebruikte Google Foto’s, dan tik je op Delen linksonder in het venster. Open je een Office-document in de mobiele versie van Microsoft Office, dan tik je op de drie puntjes rechtsboven in het venster. Vaak verschijnt uiteindelijk het ‘standaard’ deelvenster van Android zoals beschreven in stap 2.

iOS