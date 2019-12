Duurzaam en groen sparen

Wie groen spaart, komt in aanmerking voor een aardig belastingvoordeel. Dat is leuk voor je portemonnee en voor het milieu. Helaas staan de betreffende spaarproducten lang niet altijd open voor nieuwe spaarders.

Fiscaal voordeel

Sommige spaar- en beleggingsproducten leveren fiscaal voordeel op. Voor spaarders met meer dan het heffingsvrije vermogen (in 2019 €30.360 per persoon) bedraagt dit voordeel minimaal 1,28%. Maar afhankelijk van de omvang van het vermogen, kan het oplopen tot 2,38%. Dit voordeel geldt voor 'groene' tegoeden tot €58.539 (2019). Voor stellen is dit het dubbele, oftewel €117.078.

Het fiscale voordeel bestaat uit 2 delen:

Een besparing van 0,58%, 1,34% of 1,68% vermogensrendementsheffing (2019)

0,7% heffingskorting

Door te sparen of te beleggen via groenproducten krijg je dus voor maximaal €58.539 vrijstelling van de vermogensrendementsheffing. Daarnaast levert groen sparen een voordeel van 0,7% op, over het totale 'duurzame' kapitaal tot €58.539. Dat gaat via de heffingskorting.

Rekenvoorbeeld groen sparen Isa heeft €50.000 gespaard. Over €30.360 hoeft ze geen vermogensbelasting te betalen (2019), over €19.640 wel. Isa besluit een deel van haar vermogen ‘groen’ te maken en kiest voor een Groen Spaardeposito van ING omdat ze geen risico wil lopen. Ze zet de maximale €25.000 op het deposito. Zo profiteert ze optimaal van de 'vrijstelling groene beleggingen'. De andere €25.000 houdt zij als buffer aan op een gewone, vrij opneembare spaarrekening bij de LeasePlan Bank (LPB) tegen een rente van 0,35%. Ze betaalt nu helemaal geen rendementsheffing meer. 0,7% (heffingskorting) over €25.000 = €175

0,35% (spaarrente LPB) over €25.000 = €87,50 Sparen en beleggen levert Isa €262,50 op. Dit is een rendement van 0,525%.

Let op: het vrijgestelde vermogen voor groen sparen en beleggen telt wél mee bij het berekenen van de vermogenstoets voor zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget.

Producten voor groen sparen

ING (ING Groen Spaardeposito), Rabobank (Rabo GroenDeposito en Rabo GroenSparen) en ABN Amro-dochter Moneyou (Groen deposito) kennen producten voor groen sparen. Deze vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, dus je spaargeld is tot €100.000 gegarandeerd.

Sterker: omdat de groenbanken van ABN Amro, ING en Rabobank een eigen bankvergunning hebben, kun je bij die banken een dubbele garantie genieten. Stel: je hebt naast je gewone spaarrekening ook een groenspaarrekening of -deposito lopen bij dezelfde bank, dan geldt voor beide tegoeden een garantie tot €100.000 en is je spaargeld in totaal tot €200.000 gegarandeerd.

Vaak gesloten voor nieuwe spaarders

Juist nu de rente op gewone spaarrekeningen en -deposito's heel laag is, kan groensparen een interessant alternatief zijn. Helaas staan de genoemde producten lang niet altijd open voor nieuwe spaarders of beleggers. Dit omdat het 'groene' kapitaal door de banken grotendeels moet worden geïnvesteerd in goedgekeurde duurzame projecten. Op dit moment (10 december 2019) staat alleen het Rabo GroenDeposito open voor nieuw spaargeld.

De Consumentenbond informeert op deze pagina over de mogelijkheden tot groen sparen, maar houd ook de websites van de genoemde banken in de gaten.

Groen sparen zónder belastingvoordeel

'Gewoon' sparen bij een groene bank (ASN of Triodos) kan natuurlijk ook, maar dan zonder fiscaal voordeel. Triodos verlaagde op 3 april 2017 wel als eerste Nederlandse bank de spaarrente naar 0%. ASN zit daar inmiddels niet ver meer boven. Wie voor de hoogste spaarrente wil gaan - ongeacht waarin zijn of haar geld wordt belegd - kan het beste voor een 'gewone' bank kiezen.

Lees ook