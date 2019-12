Wasmiddel Subliem van Action

Eerste indruk|Subliem, het wasmiddel van de Action, is een wasmiddel uit het goedkope segment. Onze laatste bontwastest liet zien dat goedkope wasmiddelen niet onderdoen voor duurdere. We waren benieuwd of dat ook geldt voor het bontwasmiddel van deze koopjeswinkel.

Conclusie

We testten het vloeibare wasmiddel en het poeder voor gekleurde was van de Action op vlekverwijdering. Het resultaat vergeleken we met het resultaat van een van de beste vloeibare middelen uit de laatste bontwastest. Subliem Excellent color vloeibaar is een goede keuze en verwijdert vlekken net zo goed als de beste middelen uit de bontwastest. Subliem Premium color poeder doet het een stuk slechter.

Vlekken

Olie, make-up, jus, thee, koffie, rode wijn, bloed, gras... We testten de werking met 16 verschillende vlekken. Ook voegden we witte lappen toe om te testen of losgemaakt vuil niet weer neerslaat op textiel.

Het poeder waste 9 van de 16 vlekken slechter weg dan het vloeibare middel, vooral vet- en bleekvlekken (zoals thee, koffie, rode wijn, tomatenpuree). Na 1 keer wassen met poeder zagen we al een vergrauwing van de witte lappen. Kleurbehoud, kleuroverdracht en zichtbare wasmiddelenresten hebben we niet getest.

Zooitje op de verpakking

Op de voorkant van de poederverpakking staat dat de verpakking wasmiddel bevat voor 20 keer wassen. Dit aantal moet - volgens de detergentenverordening - gebaseerd zijn op de dosering voor middelhard water en normaal bevuild wasgoed. Als je de verpakkingsinhoud deelt door deze dosering kom je echter uit op 15, niet 20.

Verder staan er 2 rekenhulpjes voor wie het wasmiddel wil afwegen. 120 ml = 90 g en 80 ml = 67, 5 g. Ook dit komt niet overeen. Action heeft aangegeven dat in de loop van volgende week alle winkels Subliem in de nieuwe verpakking zullen ontvangen.

Prijs

Het vloeibare wasmiddel is verkrijgbaar voor zo’n €1,45 per 10 wasbeurten, Subliem poeder voor €1,25 (€1,67 als je uitgaat van 15 wasbeurten). Dit is vergelijkbaar met de prijs van de goedkoopste bontwasmiddelen uit de laatste bontwasmiddelentest.

Met een vlekverwijdering die vergelijkbaar is met de beste middelen in de bontwastest, is het vloeibare middel een goede keuze voor het verwijderen van vlekken. Het poeder doet zijn naam geen eer aan.

