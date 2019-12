Traag internet niet alleen in de buitengebieden

Ongeveer 180.000 woonadressen in Nederland hebben te maken met traag internet. De bewoners kunnen maximaal 9 Mbit/s aan internetsnelheid krijgen. De adressen liggen lang niet alleen op het platteland, ook in de Randstad komt het voor. Wat kun je zelf doen?

Dsl-techniek

Internet is in Nederland overgelaten aan de vrije markt. Het is geen nutsvoorziening zoals 'water' dat bijvoorbeeld wel is. Bijna overal in Nederland is er internet via dsl (internet via de traditionele koperen telefoonlijn) uitgerold, maar bij de dsl-techniek speelt de afstand van je huis tot de wijkcentrale een rol. Hoe verder daar vandaan, hoe trager het internet. Een groep mensen heeft dus altijd traag internet. En je kunt het helaas niet zelf sneller maken.

Stappenplan voor sneller internet

Met ons stappenplan kun je checken wat de mogelijkheden zijn om toch sneller internet thuis te krijgen:

Bel of mail je huidige provider (in ieder geval KPN) en vraag of er upgrades van het netwerk gepland zijn voor jouw buurt. Check of er sneller internet op jouw adres komt. Kijk of er glasvezel in de wijk komt. Op deze site kun je je adres invullen om te zien of er (op termijn) glasvezel beschikbaar is. Klop aan bij gemeente en/of provincie. Zij zitten misschien al met providers of investeringsmaatschappijen om tafel over de mogelijke aanleg van sneller internet (meestal glasvezel). Start, samen met andere gedupeerden, een particulier initiatief. Op het platform Samen Snel Internet, van het ministerie van Economische Zaken, staat veel informatie over het zelf regelen en welke initiatieven er per provincie al zijn.

4G internet

Ook kan 4G voor thuis een, tijdelijk, alternatief bieden voor de trage vaste internetverbinding. KPN en T-Mobile leveren zo'n abonnement: KPN Internet Buitengebied 4G en T-Mobile Unlimited 4G voor Thuis. Hoe gaat dat in zijn werk? Via een modem met een speciaal sim-kaartje, vang je het 4G-internetsignaal van buiten op en kun je het internet bedraad of via wifi verder verspreiden.

Behoor jij tot de bovenstaande groep mensen met traag internet, deel je ervaringen over geen snel internet beschikbaar in onze Community.

