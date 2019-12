Glasvezel: aanleg en aanbieders

In steeds meer gemeenten ligt glasvezel. Wat moet je doen als glasvezel ook in jouw wijk komt? Lees wie glasvezel internet aanlegt en hoe dat in zijn werk gaat.

Waar ligt glasvezel internet?

Ruim 2,7 miljoen huishoudens zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk. Een derde van deze huishoudens heeft ook een abonnement afgesloten bij een glasvezelaanbieder. Onderzoeksbureau Stratix houdt op hun 'glaskaart' bij waar in Nederland al glasvezel internet ligt.

Wie legt glasvezel aan?

KPN NetwerkNL (voorheen bekend als Reggefiber) legt (en beheert) zo'n 80% van het glasvezelnetwerk. Het bedrijf is alleen verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel en het onderhoud. KPN NetwerkNL levert geen dus diensten (zoals internet, bellen en tv).

Het bedrijf is wel het eerste aanspreekpunt als het aanlegt bij jou in de buurt. In gebieden waar KPN NetwerkNL glasvezel internet aanlegt, bepalen de aanbieders zelf in welke gemeente zij hun diensten aanbieden.

Doe een glasvezel-check in onze vergelijker van internet en tv-pakketten. Welke providers in jouw gemeente actief zijn, kun je ook opzoeken op de website van KPN NetwerkNL. Daar kun je ook de abonnementen van toekomstige glasvezelproviders vergelijken.

Na KPN NetwerkNL is investeringsmaatschappij CAIW (voorheen bekend als CIF) de grootste glasvezellegger. Zij leggen glasvezel internet onder andere in gebieden waar kabelaar Caiway actief is: het Westland en Twente. Voor meer informatie over gemeenten waar CAIW glasvezel aanlegt, kijk op www.overalglasvezel.nl.

Ook enkele lokale kabelaars, zoals Kabelnoord, Stichting Kabelnet Veendam en CAI Harderwijk, zijn bezig hun volledige netwerk te verglazen. Dit zijn stichtingen zonder winstoogmerk. De kabelaar beheert in deze gevallen dus ook het netwerk.

Ook zijn er lokale burgerinitiatieven om glasvezel te leggen, zoals HSLnet in de gemeente Heeze-Leende in Brabant.

Welke glasvezelaanbieders zijn er?

Iedere provider mag op het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL internet, bellen en tv aanbieden, omdat het een open netwerk is. KPN is de grootste aanbieder van abonnementen via glasvezel. Andere grote aanbieders zijn KPN-dochters XS4ALL en Telfort. Ook bekende namen als T-Mobile, Tele2 (sinds 1 mei 2019 samengegaan met T-Mobile) en Online.nl leveren glasvezelabonnementen. Net als Solcon en Fiber bieden deze aanbieders hun diensten niet alleen via glasvezel, maar ook via dsl aan. Kleinere aanbieders richten zich alleen op glasvezel internet, bijvoorbeeld OnsBrabantNet (ook van KPN). Er zijn wel meer dan 25 glasvezelaanbieders, maar die zijn niet in alle gemeenten actief.

Het netwerk van CAIW is ook opengesteld. Eerder was het alleen kabelaar Caiway die op het netwerk werd toegelaten. Momenteel zijn er naast Caiway meer dan 10 andere providers actief op verschillende plekken van het netwerk van CAIW.

Ziggo geen glasvezelaanbieder

Ziggo heeft geen plannen om zijn kabelnetwerk te verglazen tot aan de deur. Grote delen van het kabelnetwerk zijn al wel van glasvezel, maar het laatste stukje tot aan het huis nog niet. Ziggo geeft aan dat zij nog lang niet de maximale snelheid uit hun kabelnetwerk halen. Met technologische verbeteringen kan het netwerk versneld worden, en daarom zien zij geen reden om over te stappen op glasvezel.

In onze alles-in-1-vergelijker kun je glasvezel vergelijken als er al glasvezel internet op jouw adres is aangelegd:

Bekijk de voor- en nadelen tussen kabel, dsl of glasvezel.

Aanleg glasvezel door KPN NetwerkNL

Glasvezellegger KPN NetwerkNL sluit wijk voor wijk aan op het glasvezelnetwerk. In samenwerking met gemeentes kiezen zij waar glasvezel gelegd gaat worden. Komt glasvezel in jouw wijk, dan krijg je middels folders bericht. Ook komt er een KPN NetwerkNL-medewerker langs de deur voor toelichting.

De aanleg van het glasvezelnetwerk tot in je huis is gratis, maar je moet er wel toestemming voor geven. Het is niet nodig om een abonnement via glasvezel af te nemen. Eventueel kun je direct overstappen naar een glasvezelprovider, maar je kunt dit ook later doen.

Verkoop aan de deur

Sommige aanbieders zullen hun diensten misschien verkopen aan de deur. Zeg geen ja tegen de eerste aanbieder die langskomt. Doe een glasvezel check door prijzen en mogelijkheden van alle aanbieders te vergelijken. Welke providers in jouw wijk actief zijn of worden, kun je opzoeken via de website van KPN NetwerkNL. In iedere wijk is ook een glasvezelinformatiepunt waar je langs kunt gaan voor informatie.

Lang traject

Het hele traject van informatievoorziening en aanleg zou per wijk tussen de 3 en 6 maanden duren. Via een persoonlijke webpagina van KPN NetwerkNL kun je kijken wanneer jouw huis wordt aangesloten en wanneer je eventuele abonnement in kan gaan. Zeg je abonnement bij de oude aanbieder pas op als je weet wanneer de apparatuur van de nieuwe aanbieder wordt geleverd. Anders kom je zonder televisie en internet te zitten.

Geen KPN NetwerkNL: ander traject

Bovenstaand traject geldt alleen voor de aanleg door KPN NetwerkNL. Het kan ook zijn dat glasvezel internet wordt aangelegd door een andere partij, meestal de lokale kabelaar. CAIW is een investeringsmaatschappij die de aanleg van glasvezel in Caiway-gebieden voor haar rekening neemt. Kijk voor meer informatie over de aanleg door CAIW op www.overalglasvezel.nl.

Wat gebeurt er in mijn wijk en huis bij aanleg door KPN NetwerkNL?

Het aanleggen van glasvezel gebeurt in verschillende stappen. Voor de eerste 2 stappen hoef je niet thuis te zijn.

De glasvezelkabel wordt in de straat gelegd. Tegels worden uit de stoep gehaald om de kabel te kunnen leggen. De straat hoeft niet te worden afgesloten, maar de auto moet wel aan de kant. Tegelijkertijd wordt de glasvezelkabel ook van de straat tot aan het huis gebracht. Met een speciale boor wordt een smalle tunnel onder de tuin door naar het huis geschoten. Daarna wordt hier de glasvezelkabel door getrokken.

Bij de volgende stappen moet je wel thuis zijn.

De glasvezelkabel wordt door de buitenmuur naar binnen geboord. Je kunt zelf aangeven op welke plek in huis dit moet gebeuren. In huis wordt een zogenoemde FTU geplaatst: een speciaal modem waarop de glasvezelkabel wordt aangesloten. Deze stap is alleen nodig als je ook een abonnement hebt afgesloten bij een glasvezelprovider: De apparatuur van de glasvezelaanbieder (modem(router) en televisie-ontvanger) wordt aangesloten op deze FTU. Dit kun je zelf doen of je kunt dit laten doen door een monteur (meestal tegen betaling). Zodra de apparatuur is geïnstalleerd, kun je meteen van de diensten gebruikmaken.

Internet, televisie en telefonie via glasvezel

Bij glasvezelaanbieders kun je een los internetabonnement afnemen of een alles-in-1-pakket met internet, televisie en telefonie. Eén van de grootste verschillen tussen de verschillende abonnementen is de internetsnelheid. Hoe hoger de snelheid, hoe meer het pakket kost. Vaak zitten bij de duurdere pakketten meer tv-mogelijkheden.

Internet via glasvezel

De internetsnelheden die veelal worden aangeboden door glasvezelaanbieders zijn 50, 100 en 500 Mb/s. Snelheden die meer dan genoeg zijn bij zwaar gebruik.

Bij glasvezelabonnementen zijn de down-en uploadsnelheden symmetrisch, ze zijn dus gelijk. Bij een abonnement met 50 Mb/s downloadsnelheid, kun je dus ook met 50 Mb/s uploaden. De uploadsnelheid is daarmee een stuk hoger dan bij kabel of dsl, daar is het vaak een tiende van de downloadsnelheid. De uploadsnelheid geeft aan hoe snel je zelf bestanden kunt versturen. Dit is bijvoorbeeld van belang als je een e-mail verstuurt met een grote bijlage of als je foto's in een online fotoalbum wilt plaatsen. Of als je bestanden wilt opslaan in de 'cloud'.

Bij de glasvezelaanbieders krijg je meestal een modemrouter in bruikleen. Vaak is dit een draadloos modem. Het kan ook zijn dat je zelf een router moet aanschaffen om zelf op de glasvezelmodem aan te sluiten.

Lees meer over de apparatuur bij alles-in-1-abonnementen.

Televisie via glasvezel

Als je via glasvezel digitale tv kijkt, heb je grofweg dezelfde mogelijkheden als via de kabel of dsl. Er zijn hd-zenders, je kunt gebruik maken van interactieve tv, tv opnemen en pauzeren, een abonnement nemen op extra zenders en televisie kijken op je smartphone of tablet.

Bellen via glasvezel

Wie overstapt op glasvezel kan zijn telefoonnummer behouden. Dit moet je aangeven bij de nieuwe aanbieder. De meeste aanbieders hebben verschillende telefoniepakketten, waarmee je onder andere tegen meerprijs ‘onbeperkt’ kunt bellen met vaste en mobiele nummers. De kosten per minuut verschillen per aanbieder en per pakket. Lees meer over de verschillen in vast bellen via de providers.

Minder storingen via glasvezel

Uit onze ProviderMonitor blijkt dat gebruikers van glasvezel minder vaak last hebben van internetstoringen dan kabelabonnees en klanten van een dsl-provider. Welke provider is de beste alles-in-1-provider?

