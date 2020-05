Glasvezel: de voor- en nadelen en aanbieders

Het glasvezelnetwerk groeit nog steeds in Nederland, waardoor steeds meer mensen voor glasvezel kunnen kiezen. Wij vertellen je alles over de voor- en nadelen die een glasvezel verbinding biedt.

Wat is glasvezel?

Een glasvezel is zo dun als een haar en bestaat uit hele dunne strengen glas. Deze strengen vormen een glasvezelkabel. Met laserlicht wordt informatie door deze kabels verstuurd. Dit lijkt op het versturen van een morsecodebericht met een lamp. Doordat laserlicht heel snel aan- en uitgeschakeld kan worden, wordt er heel snel en veel informatie verstuurd via glasvezelkabels.

Voordelen glasvezel

Snelheid

Internetten gaat via glasvezel vaak het snelst. Sneller dan via dsl of kabel. Het gaat dan om snelheden van minimaal 500 Mbps. Sommige providers bieden al pakketten aan van 2 Gbps. Vergelijkbaar snel internet is ook via de kabel mogelijk. Zo biedt Ziggo met GigaNet ook een hoge snelheid van 1 Gbps aan, al is dit (nog) niet beschikbaar op veel adressen in het Ziggogebied.

Bij een dsl-verbinding wordt het internet trager hoe verder je van de wijkcentrale afwoont. Dit nadeel heeft glasvezel niet. Ook over grote afstanden kan een hoge internetsnelheid geleverd worden.

Up- en downloadsnelheid hetzelfde

Een belangrijk voordeel van glasvezel is dat de up- en downloadsnelheid hetzelfde zijn. Iets versturen duurt even lang als iets downloaden. Een hoge uploadsnelheid is handig als je zelf vaak grote bestanden, zoals foto’s en video’s, op internet zet. Je merkt het ook tijdens videobellen: je eigen videobeeld wordt snel en met hoge kwaliteit verstuurd.

Bij een kabel- en dsl-verbinding zijn de uploadsnelheden vaak een stuk lager dan wanneer je iets downloadt.

Nadelen glasvezel

Nog niet in heel Nederland

Glasvezel is nog niet in heel Nederland beschikbaar. Ruim 2,8 miljoen huishoudens zijn al wel aangesloten op het glasvezelnetwerk, maar op veel plekken is dit nog niet mogelijk.

Onderzoeksbureau Stratix houdt op hun 'glaskaart' bij waar in Nederland al glasvezel ligt. Met een postcodechecker controleer je of er glasvezel beschikbaar is op jouw adres, of binnenkort beschikbaar komt. Doe de check bij glasvezelleggers KPN NetwerkNL (verschillende providers), DeltaFiberNetwerk (vooral Delta en Caiway) en E-fiber.

Duurder abonnement

Een glasvezelabonnement is vaak duurder dan een (vergelijkbaar) abonnement bij een dsl- of kabelprovider. Je hebt dan wel sneller internet en de up- en downloadsnelheid zijn altijd gelijk, wat bij kabel en dsl niet zo is.

Bekijk in onze Vergelijker hoeveel je bij verschillende providers betaalt voor een glasvezelabonnement.

TV, telefonie en radio bij glasvezel

Internet via glasvezel

De internetsnelheden die veelal worden aangeboden door glasvezelaanbieders zijn 50, 100 en 500 Mb/s. Snelheden die meer dan genoeg zijn bij zwaar gebruik.

Bij de glasvezelaanbieders krijg je meestal een modemrouter in bruikleen. Vaak is dit een draadloos modem. Lees meer over de apparatuur bij alles-in-1-abonnementen.

Televisie via glasvezel

Als je via glasvezel digitale tv kijkt, heb je grofweg dezelfde mogelijkheden als via de kabel of dsl:

hd-zenders

interactieve tv

optie om televisieprogramma's op te nemen en pauzeren

optie om een abonnement te nemen op extra zenders

televisie kijken op je smartphone of tablet

Bekijk aanbieders van tv-abonnementen met glasvezel in onze Alles-in-1 Vergelijker.

Bellen via glasvezel

Wie overstapt op glasvezel kan zijn telefoonnummer behouden. Dit moet je aangeven bij de nieuwe aanbieder. De meeste aanbieders hebben verschillende telefoniepakketten, waarmee je onder andere tegen meerprijs ‘onbeperkt’ kunt bellen met vaste en mobiele nummers. De kosten per minuut verschillen per aanbieder en per pakket.

Lees meer over de verschillen in vast bellen via de providers.

Radio

Enkele glasvezelaanbieders geven radio ook nog analoog door naast een digitaal radiosignaal. Dan kun je radio blijven luisteren op elke radio(-tuner). Geeft de glasvezelprovider radio alleen digitaal door, dat moet je de meegeleverde decoder gebruiken om radio te luisteren. Het kan zijn dat je daarbij de tv moet gebruiken om van radiozender te wisselen.

Aanbieders glasvezel

Alles-in-1 glasvezelaanbieders

De meeste glasvezelaanbieders bieden alles-in-1 pakketten aan voor internet, tv en vast bellen. Bekende aanbieders zijn: Budget-Alles-in-1, Delta, Caiway, Fiber, KPN, Online.nl, T-Mobile, XS4ALL en Youfone. Het is ook mogelijk om bij al deze glasvezelaanbieders alleen een internetabonnement af te nemen. Verder zijn er ook regionale glasvezelaanbieders als Kabelnoord, Stipte en Stichting Kabelnet Veendam.

Solcon en Tweak bieden alleen internet en tv-abonnementen zonder telefonie.

Ziggo geen glasvezelaanbieder

Ziggo heeft geen plannen om zijn kabelnetwerk tot aan de deur te voorzien van glasvezel. Grote delen van het kabelnetwerk zijn al wel van glasvezel, maar het laatste stukje tot aan het huis nog niet.

Ziggo geeft aan dat zij nog lang niet de maximale snelheid uit hun kabelnetwerk halen. Met technologische verbeteringen kan het netwerk versneld worden en daarom zien zij geen reden om over te stappen op glasvezel. Zo biedt Ziggo in diverse grote steden GigaNet aan met een snelheid van 1 Gbps.

