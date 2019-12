Glasvezel, kabel of dsl

Snel internetten kan via glasvezel, kabel en dsl. Digitale televisie kun je daarnaast ook ontvangen via de ether (kamerantenne) en satelliet (schotel). De technieken hebben elk hun voor- en nadelen. Welke kies je?

Via de kabel

In Nederland hebben we 1 grote (en bijna landelijke) kabelaanbieder: Ziggo (officieel VodafoneZiggo). Enkele kleinere providers zijn Caiway en Zeelandnet/Delta.

Tv is verplicht

Kabelaanbieders zijn van oudsher tv-aanbieders. Televisie is dan ook de basisdienst die je verplicht moet afnemen. Los internet afnemen bij een kabelaanbieder kan niet en dat komt door de techniek die gebruikt wordt: in het signaal zitten televisie (+ radio) en internet (+ vaste telefonie). Er bestaat dus niet zoiets als een 'apart' internet- of tv-signaal.

Bij kabelaars kon je nog steeds analoge televisie kijken, behalve bij Caiway. Delta is halverwege 2018 gestopt met analoge tv en radio. En Ziggo schakelt vanaf 1 april 2018 per regio analoge tv om (analoge radio blijft). Om digitale televisie te kijken heb je vaak extra apparatuur nodig. Die krijg je meestal in bruikleen.

Kwaliteit tv en telefonie

De kwaliteit van digitale kabeltelevisie is over het algemeen in orde. De kabelaars bieden extra diensten aan via interactieve televisie, zoals uitzending gemist en het huren van films. Ook de kwaliteit van de telefonie over de kabel is prima. Maar providers kunnen natuurlijk wel van elkaar verschillen: wie is de beste alles-in-1-provider?

Internetsnelheid

Kabelaanbieders kunnen abonnementen leveren met hoge snelheden. Meestal bieden ze 3 verschillende snelheden aan: de snelheid van het instappakket ligt tussen de 25 en 50 Mbit/s, die van het standaardpakket rond de 150 Mbit/s en het snelste pakket vaak boven de 200 Mbit/s. De kabelaanbieders leveren normaal gesproken de beloofde snelheid (in de meterkast).

Radio luisteren

Radio wordt nog analoog doorgegeven bij Ziggo. Bij deze provider kun je dus radio blijven beluisteren op elke radio(-tuner).

Regiomonopolie

In een bepaalde regio levert slechts één kabelaanbieder internet, bellen en tv. Aan de hand van een postcodecheck in de alles-in-1-vergelijker of op de website van de provider, kun je opzoeken welke kabelaanbieder op jouw adres diensten kan leveren. Het is een nadeel dat er maar één kabelaar levert op jouw adres: ben je ontevreden over je provider dan kun je niet naar een andere kabelaar overstappen.

Via dsl (adsl en vdsl)

De koperen telefoonlijn is door middel van dsl-techniek geschikt gemaakt voor snel internet en digitaal bellen. Aanbieders van zulke diensten noemen we dsl-providers. Je hebt adsl en vdsl, waarbij vdsl de snellere variant is. Voorbeelden van providers zijn KPN, Tele2, en Online.nl.

Hoe verder weg van de centrale, hoe langzamer

Bij dsl neemt de snelheid af als je verder van de wijkcentrale woont. Zo kan de pakketsnelheid niet de snelheid zijn die thuis geleverd wordt. Wil je weten welke snelheid de provider echt kan leveren op jouw adres, doe dan de postcodecheck in onze alles-in-1-vergelijker of op de website van de aanbieder. Dsl is een alternatief voor glasvezel of kabel, mits de snelheid voldoende is.

KPN (naast aanbieder ook netwerklegger/beheerder van dsl) voert upgrades uit op het dsl-netwerk. Je kunt checken of er dsl upgrades gepland staan op jouw adres.

Tv via dsl: IP-tv

Dsl-providers bieden ook televisie aan via dsl. De techniek die hiervoor gebruikt wordt, heet IP-tv. Je moet wel een postcodecheck doen (bijvoorbeeld in onze alles-in-1-vergelijker) om te kijken of op jouw adres de internetsnelheid wel hoog genoeg is voor het doorgeven van digitale televisie en voor eventuele extra’s, zoals het opnemen van tv of het aansluiten van een tweede tv.

Tv snoept bandbreedte

Bij de meeste dsl-abonnementen gaat de bandbreedte die nodig is voor televisie af van de bandbreedte voor internet. Tv kijken heeft dus invloed op de internetsnelheid. Er is één uitzondering: als je een pakket hebt met een internetsnelheid die lager is dan de maximaal haalbare internetsnelheid op jouw adres, dan wordt je verbinding niet langzamer als je tv kijkt.

Radio luisteren

Radio luisteren kan bij dsl-aanbieders niet meer via de 'oude' radiotuner. De decoder (tv-ontvanger) fungeert als radio. In sommige gevallen moet zelfs de tv aan om de gewenste radiozender te kiezen.

Dsl kan goedkoper zijn

Wie in de alles-in-1-vergelijker opzoekt welke abonnementen beschikbaar zijn, ziet vaak dat dsl-aanbieders de goedkoopste zijn voor het basispakket internet, bellen en tv. Het gaat dan meestal wel om het instap-abonnement.

Via glasvezel

Ook via de glasvezel kabel krijg je snel internet. Glasvezel is nog lang niet in heel Nederland beschikbaar, maar wel op steeds meer plaatsen. In onze alles-in-1-vergelijker vind je ook glasvezelabonnementen.

Met een postcodechecker kun je zelf controleren of er glasvezel beschikbaar is op jouw adres. Doe de check bij glasvezel-legger KPN NetwerkNL (verschillende providers) of CAIW (vooral Caiway).

Radio luisteren

Enkele glasvezelaanbieders geven radio ook nog analoog door, waardoor je radio kunt blijven luisteren op elke radio(-tuner). Geeft de glasvezelaanbieder radio niet meer analoog door, dan fungeert de decoder als radio. Soms moet je zelfs de tv aanzetten om de gewenste radiozender te kiezen.

Bekende glasvezelaanbieders zijn KPN, XS4ALL en Caiway. De glasvezel kabel kan honderden megabits per seconde leveren en uploaden gaat even snel als downloaden. Een hoge uploadsnelheid is handig als je zelf vaak grote bestanden, zoals foto’s en video’s, op internet zet.

Meer over de aanleg en aanbieders van glasvezel.

Internet-en-tv-in-1 pakket

Je kunt ook voor internet-en-tv-in-1 pakket kiezen, dus zonder (vast) bellen. Dit kan bij alle providers die via de kabel, dsl en glasvezel pakketten leveren.

TV ook mogelijk via ether en satelliet

Het tv-signaal kan ook uit de lucht (ether) ‘geplukt’ worden met een kleine kamerantenne. KPN biedt dit met Digitenne aan. Bij Digitenne heb je minder tv-zenders en is interactieve tv niet mogelijk. Het is wel iets goedkoper.

CanalDigitaal en Joyne bieden in Nederland tv via de satelliet aan. Het aanbod is over het algemeen prijstechnisch interessant en je krijgt heel veel zenders, maar je hebt wel een schotel nodig.

Aansluitpunt voor dsl of kabel ontbreekt

Digitenne of CanalDigitaal & Joyne zijn ook goede opties als je alleen televisie wilt ontvangen, maar geen aansluitpunt voor kabel of dsl in huis hebt. Maar een internetabonnement afsluiten is dan niet mogelijk. Wil je dat wel, dan kan het aansluitpunt (opnieuw) geplaatst worden. Dat kan wel geld kosten. Ik heb geen aansluitpunt voor kabel of dsl, wat nu?

