Prijsverhoging providers 2020 - wat kun je doen?

Een aanbieder van internet en tv mag zijn tarieven of contractvoorwaarden aanpassen. Daar valt weinig tegen te doen. Hij moet wel 4 weken van tevoren de prijsverhoging aankondigen. Ook moet de provider dan precies aangeven wat er voor jou verandert.

In het verleden verhoogden vrijwel alle providers hun tarieven rond juli. Maar dat is nu niet meer zo. Wanneer nog niet alle providers hun prijsverhoging hebben aangekondigd, kun je lastiger pakketten vergelijken.

Caiway

Caiway heeft per 1 maart tarieven verhoogd met €1,50 tot €2 per maand (afhankelijk van het pakket).

KPN

KPN verhoogt per 1 juli de tarieven. Bestaande klanten gaan gemiddeld €1,50 per maand meer betalen voor hun abonnement. Ook de beltarieven en zenders voor Hussel-abonnees wijzigen. De tarieven van de Hussel-abonnementen blijven hetzelfde.

Online.nl

Online.nl verhoogt per 1 juli de tarieven. De DSL-internetpakketten stijgen met €2 per maand. De alles-in-1-abonnementen gaan €5 per maand meer kosten. Wel biedt Online.nl voor nieuwe klanten via het glasvezelnetwerk van KPN goedkopere abonnementen aan met lagere internetsnelheden. Je betaalt voor een 100 Mb internetabonnement €36 per maand, tot €65 voor 500 Mb. Kijk daarom of overstappen naar een ander abonnement voordeliger is.

Glasvezel via Delta Fiber

Glasvezel via het Delta Fiber-netwerk wordt €2,50 per maand duurder. De vaste beltarieven gaan omhoog naar €0,14 per minuut, met een starttarief van €0,14. Naast prijswijzigingen heeft Online.nl ook zenderwijzigingen aangekondigd: Discovery, Animal Planet, Eurosport en TLC vervallen. BBC First, BBC Entertainment, BBC 1, BBC 2 en BBC World News worden toegevoegd.

Tele 2

Tele2 verhoogt de prijs van het DSL-internetabonnement Light met €1 per maand. De prijs van tv- en telefoonabonnementen wijzigt niet.

Telfort

Telfort voert per 1 juli een inflatiecorrectie door. In verschillende pakketten wijzigt het zenderaanbod. De vaste beltarieven wijzigen van €0,14 naar €0,15 per minuut. Het starttarief wordt €0,15 per gesprek.

T-Mobile

T-Mobile verhoogde in januari de tarieven voor een inflatiecorrectie.

XS4ALL

KPN-dochter XS4ALL verhoogt alle internetabonnementen per 1 juli met €1 per maand. Vast bellen is vanaf juli 1 cent per minuut duurder.

Ziggo

Ziggo verhoogt de tarieven per 1 juli. Vrijwel alle abonnementen gaan met €2 per maand omhoog. Alleen het Internet Giga & TV Max-abonnement verandert niet in prijs.

Delta en Youfone hebben (nog) geen prijsverhoging aangekondigd voor 2020.

Nieuwe provider kiezen

Het loont de moeite om te kijken welke provider bij je past. Ook als je nog niet weet of je provider de prijzen verhoogt. Denk aan internetsnelheid, (tv-)pakketmogelijkheden en kosten.

Kosteloos opzeggen

Let op! De provider moet je wijzen op het feit dat je kosteloos mag opzeggen! Dit geldt ook als je nog binnen de (eerste) contractperiode zit. Wil je opzeggen? Gebruik dan onze voorbeeldbrief opzeggen abonnement (doc).

Niet op de hoogte van prijsverhoging?

Ben je niet op tijd op de hoogte gebracht van (nadelige) wijzigingen in je contract? Of zegt de aanbieder niet dat je kosteloos mag opzeggen? Laat het ons dan weten, bijvoorbeeld via de Community.

