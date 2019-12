Huisbaasje verhuist

Consumentenbond stopt met Huisbaasje

Wij stoppen met de verkoop van Huisbaasje. Vanaf 1 december neemt onze partner Aurum de dienstverlening over. Aurum was vanaf het allereerste begin betrokken bij de ontwikkeling van Huisbaasje. In de praktijk regelden zij al een groot deel van de service.

Wij vinden het heel belangrijk dat je ook in de toekomst kunt rekenen op Huisbaasje. Via Aurum is dat gewaarborgd. Dus als gebruiker merk je niets van de verhuizing. Je kunt Huisbaasje gewoon blijven gebruiken.

Waarom stoppen jullie met Huisbaasje?

Huisbaasje vraagt te veel mankracht, tijd en geld van de Consumentenbond. Daarom hebben we besloten om te stoppen.

Wij geloven nog altijd in het product. De bespaarcijfers van Huisbaasje na het eerste jaar bewijzen dat ook. Gebruikers besparen gemiddeld €75 op gas en €50 op stroom.

Huisbaasje bij Aurum