Hypotheek bijna afgelost: volledig aflossen of niet?

Een woning die vrij is van hypotheek en dus helemaal van jezelf. Het is de droom van velen, maar voor senioren die hun leven lang hebben afgelost, wordt deze droom vaak werkelijkheid. Waar moet je op letten bij het aflossen van je laatste stukje hypotheek en is volledig aflossen altijd verstandig?

Voordelen (volledige) aflossing

Je hypotheek volledig aflossen is een prima idee als je met je spaargeld boven de vrijstelling in box 3 zit. De spaarrente is al jaren bedroevend laag. Bij een spaarsaldo van €100.000 tegen 0,1% spaarrente heb je na aftrek van vermogensrendementsheffing een negatief rendement van 0,27%. Je kunt je spaargeld beter inzetten als extra aflossing en zo besparen op je maandlasten.

Je hypotheek aflossen is ook om een andere reden een goed idee. Als de hypotheekrente en andere aftrekbare kosten van de eigen woning lager zijn dan het eigenwoningforfait, heb je recht op een extra aftrekpost wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Je betaalt door deze regeling per saldo bijna nooit belasting over je huis. Deze gunstige regeling, de Wet Hillen, wordt in 30 jaar tijd vanaf 2019 afgebouwd. Op de website van de Belastingdienst vind je een rekenvoorbeeld.

Nadelen (volledige) aflossing

Het belangrijkste nadeel van aflossen op je hypotheek, is dat het afgeloste bedrag niet of lastig beschikbaar is. Los dus alleen af met spaargeld dat je kunt missen.

Alternatief: omzetten naar aflossingsvrij

Heb je een annuïteitenhypotheek, maar is er niet genoeg spaargeld voorhanden om deze af te lossen? Het alternatief is om de annuïteitenhypotheek om te zetten in een aflossingsvrije hypotheek. De rente van een aflossingsvrije hypotheek afgesloten na 2013 is niet aftrekbaar.

Financieel voordeel

Als je geen hypotheekrenteaftrek meer hebt, omdat het eigenwoningforfait hoger is dan de rente, levert omzetten naar aflossingsvrij de laatste jaren veel voordeel op. We berekenden dat bij een resterende looptijd van 5 jaar en een hypotheekrente van 3% de netto hypotheeklasten zo'n 85% omlaag gaan. Als de hypotheek nog 10 jaar loopt, dalen de nettolasten met bijna 75%. Omdat je in de nieuwe situatie niet meer aflost, komt de rekening uiteindelijk wel bij de erfgenamen te liggen. Zij zullen de nog openstaande hypotheekschuld moeten voldoen uit de erfenis.

Eenmalige kosten

Voor het wijzigen van de hypotheekvorm moet je meestal langs een hypotheekadviseur. Hier zijn advieskosten aan verbonden. Ook de bank zelf kan administratiekosten rekenen. Deze liggen tussen de €50 en €250.

Aflossen (bank)spaarhypotheek onverstandig

Je kunt een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en spaarverzekering eigen woning (SEW) op ieder moment afkopen zonder fiscale gevolgen. Je bent verplicht om met de uitkering van de verzekering de woningschuld af te lossen. Het is vrijwel nooit verstandig om gebruik te maken van deze afkoopmogelijkheid. De vuistregel is: heb je een (bank)spaarhypotheek, koester die dan. Alleen bij een beleggingsverzekeringshypotheek kan vervroegd aflossen verstandig zijn. Raadpleeg hiervoor een adviseur.

Inschrijving doorhalen of niet

Tegelijk met de volledige aflossing van de hypotheek, zal de bank vragen om de hypotheek ook te laten doorhalen bij het Kadaster. Dat is echter niet verplicht. Sterker, het kan zelfs handig zijn om de inschrijving te laten bestaan. Het blijft dan mogelijk om later weer een hypotheek aan te gaan bij dezelfde geldverstrekker, zonder dat je daarvoor naar de notaris hoeft te gaan.

Bij de verkoop van de woning is het wel verplicht de hypotheekinschrijving te laten doorhalen. De kosten daarvan verschillen per notaris. Je mag zelf kiezen welke notaris de hypotheek doorhaalt, tenzij je dit pas laat doen op het moment van overdracht. De koper bepaalt welke notaris de overdracht van het huis regelt. Je wordt dan min of meer gedwongen om ook bij hem de hypotheek te laten doorhalen.

